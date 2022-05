Estão abertas as inscrições para a Chamada Instituto Cultural Vale 2022

Artistas de diferentes gêneros do Pará e do Brasil terão a oportunidade de inscrever seus projetos na Chamada Instituto Cultural Vale 2022. A inscrição fica aberta até o próximo dia 30 de junho e o edital investirá R $25 milhões, via Lei Federal, à projetos que valorizam a diversidade das manifestações culturais brasileiras, a democratização do acesso e que contribuam para o desenvolvimento da economia criativa nos locais onde são realizados.

Podem se inscrever projetos das áreas de Museus e Centros Culturais, Patrimônio Material e Imaterial, Música, Dança, Festividades e Circulação vindos de todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas no site , onde também está disponível todo o regulamento.

Para participar, é preciso ser pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, com sede no território nacional, e que possa comprovar atuação na área cultural há pelo menos um ano. Para a inscrição é necessário também que os projetos tenham número de Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) ativo ou tenham proposta completa submetida à Secretaria Especial da Cultura.



A seleção dos projetos será feita por uma comissão de especialistas externos, profissionais que são referência nas áreas do edital, e do Instituto Cultural Vale. Para o patrocínio, os projetos devem ter a aprovação para captação de recursos, no artigo 18 da Lei nº 8.313/91.



Os recursos serão divididos entre projetos de duas faixas de valor – até 900 mil e até R$ 1,5 milhões - que deverão ser executados ao longo de 2023.



“A nossa chamada cultural vem se consolidando como uma tradição: esta é a terceira edição do nosso edital público, que já beneficiou mais de 130 projetos em 2020, quando o Instituto foi lançado, e em 2021. Nosso objetivo é continuar contribuindo para a democratização do acesso à produção cultural brasileira, movimentar a economia criativa em todo o território nacional e criar oportunidades para projetos que todo mundo precisa conhecer”, afirma Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale.



Desde a sua criação, o Instituto Cultural Vale já patrocinou mais de 500 projetos culturais em mais de 24 estados brasileiros e no Distrito Federal. No Pará, o Vale Música Belém é um dos projetos patrocinados pelo Instituto Cultural Vale.

O Instituto Cultural Vale nasceu em 2020, com uma primeira “Chamada Cultural” pública. Ao todo, em seu primeiro ano, foram selecionados 145 projetos nos 24 estados do Brasil e no Distrito Federal, entre os quais 77 de escolha direta e 68 pela 1ª Chamada Vale de Patrocínios Culturais.

Um investimento de R$ 154 milhões com recursos incentivados para execução no ano seguinte. Em 2021, foram mais 211 projetos apoiados e patrocinados em 160 municípios brasileiros, sendo 64 selecionados via Chamada Instituto Cultural Vale e 147 via escolha direta. Somando aporte de R$ 371 milhões a projetos culturais de todo o país, para projetos a serem executados em 2022. Seus quatro espaços culturais - Museu Vale, Memorial Minas Gerais Vale, Centro Cultural Vale Maranhão e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, se uniram ao movimento e beneficiaram, com premiação, mais 160 projetos dos estados onde estão inseridos através do Edital Apoia.



“Partimos do princípio de que, onde tem cultura a Vale está. A Chamada Instituto Cultural Vale reafirma este compromisso da empresa com a proteção dos bens culturais brasileiros e com as mais diversas expressões da nossa cultura. Mais do que investir, o Instituto busca o desenvolvimento do setor, encontrando soluções para atuar em parceria, ampliar escala e alcance de projetos culturais”, diz Luiz Eduardo Osorio, Vice-Presidente Executivo de Relações Institucionais e Comunicação da Vale e Presidente do Conselho do Instituto Cultural Vale.

Serviço:

Chamada Instituto Cultural Vale 2022

Período de inscrições: até 30 de junho

Local: no site institutoculturalvale.org