Estação das Docas completa 22 anos com programação musical

Nesta sexta-feira, 13, a Estação das Docas completa 22 anos de funcionamento, sendo um importante ponto turístico da cidade. Para festejar, o complexo turístico oferece uma programação cultural diversificada e gratuita para a população.

A comemoração começa hoje, 13, às 17h30, com o cortejo pelo espaço sob o comando do Boi de Máscaras Veludinho, criado em 1993 por Socorro Viegas. Na sequência, às 19 horas, tem apresentação Grupo Parafolclórico Frutos do Pará na orla - entre os armazéns 1 e 2.

No sábado, 14, a partir das 18 horas, tem show do Pagode das Meninas, grupo formado apenas por mulheres, que vem quebrando paradigmas dentro do pagode paraense e movimentando a cena.

A programação encerra no domingo, 15, com apresentação de Maria Show, também a partir de 18 hpras, e seu repertório que mistura clássicos da música paraense.

Uso de máscara - O uso de máscaras em locais fechados continua obrigatório no Pará, de acordo com o decreto 2.265/2022, portanto, é preciso estar munido de máscara para uso na parte fechada da Estação. Já nas áreas abertas, como estacionamentos e Orla, o uso de máscara é facultativo para os que comprovadamente tenham se vacinado contra a Covid-19. A apresentação de carteira de vacinação com, pelo menos, duas doses ou dose única é obrigatória.