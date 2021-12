Estação das Docas terá domingo com a cara do Natal; confira a programação

O Natal está chegando e Belém está cheia de programações culturais de época. Neste domingo, 19, terá cortejo com músicas natalinas com a banda “Fanfarra Odivelense” na Estação das Docas, às 18 horas. Logo pela manhã, às 9 horas, o grupo de cantores da Universidade do Estado do Pará (UEPA) apresenta sucessos nacionais e internacionais de Natal acompanhados por piano, no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna. Nos shoppings, haverá cantata, parada natalina, espetáculos e o tradicional Papai Noel para conversar e fazer foto com as crianças.

O acesso à maioria dos eventos é gratuito, mas estão sendo exigidos o uso de máscara e a apresentação da carteira de vacinação contra a covid-19.

Na Estação das Docas, a programação contará com a Feira Natalina de mulheres empreendedoras, nos dias 21, 22 e 23, no Armazém 2, das 10 às 22h. As crianças poderão se divertir com a visita de personagens natalinos à feira. Ainda, na quinta-feira, 23, a Estação das Docas apresenta o show da Banda Toca Guitarrada, às 18h, na orla; e na sexta e sábado, 24 e 25, a Banda Fanfarra Odivelense volta a fazer o cortejo durante a visita do Papai Noel, às 15h.

A Estação das Docas e o Parque do Utinga, assim como o Mangal das Garças e o Mangueirinho (portão 2), recebem doações de brinquedos novos e de gibis à campanha de Natal do Projeto Liga do Bem, até às 11h da sexta-feira, 24

Theatro da Paz

Na programação do Preamar de Festas, do governo do estado, o Theatro da Paz recebe na segunda e terça-feiras, 20 e 21, às 20h, a sua Orquestra Sinfônica (OSTP) com a apresentação da 9ª Sinfonia (Beethoven). Os ingressos podem ser retirados na bilheteria às 18h. E, na quarta, 22, sobem ao palco a Amazônia Jazz Band (AJB) e o Coro Jovem Vale Música, com ingressos vendidos a R$ 2,00 na bilheteria e no site ticketfacil.com, a partir das 9h da manhã.

Shoppings

"Noelândia, a Incrível Cidade do Papai Noel". (Divulgação)

O Shopping Bosque Grão-Pará apresenta gratuitamente as cantatas natalinas neste domingo, 19, e também na segunda e terça, 20 e 21, sempre às 19h, no Lounge Zara, piso superior. Já o Teatro do Bosque apresenta o Festival de Teatro Natalino, com o espetáculo "Natal Mágico", até o domingo, 26. A programação inclui apresentações de coral da Igreja Assembleia de Deus Jardim das Poncianas e das bandas da Polícia Militar e dos Bombeiros.

Os cortejos com a personagens natalinos percorrem os corredores do Shopping Boulevard até a sexta, 24. A praça central do Piso 1 recebe espetáculos: às quintas, o encontro com a Mamãe Noel; às sextas, pocket show de Natal; no sábado e domingo, as paradas natalinas, às 18 horas.

Até a véspera de Natal, o Boulevard também apresenta a "Noelândia, a Incrível Cidade do Papai Noel", um passeio por um espaço cenográfico de Natal com personagens e atividades de interação, no Estacionamento G3. As sessões custam R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 80 a família, de domingo a quinta, de 14h às 22h; e sexta e sábado, de 10h às 22h.

Já o Shopping Metrópole Ananindeua recebe a Orquestra do Corpo de Bombeiros Pará neste domingo, às 19h. O Papai Noel estará no local até a véspera de Natal, de quarta a domingo, das 16h às 22h, no Jardim do Noel, no Piso L2.

Tem Papai Noel também no Pátio Belém até a quinta, 23, das 14h às 20h15, e na véspera do Natal, das 10h às 16h15. Este ano, os pets também podem ser levados para fazer foto com o Noel. Ainda, o Pátio apresenta as atrações musicais: Thaís Carneiro, na quarta, 22, das 17h às 18h; e o pianista José Leal, na quinta, 23, das 17h às 18h.