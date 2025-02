Esposas de jogadores do Flamengo chegam a Belém para a final da Supercopa do Brasil

As esposas dos jogadores do Flamengo Léo Ortiz e Léo Pereira, Maitê Lo Sardo e Karoline Lima, desembarcaram em Belém na tarde deste sábado (01/02) para acompanhar a decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Botafogo. A partida acontece neste domingo (02/02) no Estádio Mangueirão.

As duas chegaram no mesmo voo e foram recebidas com entusiasmo por torcedores rubro-negros no aeroporto. Nos stories do Instagram, Maitê e Karoline compartilharam registros do momento, mostrando a recepção calorosa dos fãs e o clima de expectativa para a grande final.

(Instagram/ @karolinel)

(Instagram/ @_maitelosardo)

Flamengo e Botafogo disputam o título a partir das 16h, no Estádio Mangueirão. O confronto reúne o campeão do Campeonato Brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil.