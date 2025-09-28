Capa Jornal Amazônia
Esposa comenta demência de Bruce Willis: 'É como um longo adeus'

Emma também comentou sobre a decisão de viver numa casa separada da do ator

Estadão Conteúdo
fonte

Alguns sintomas da demência incluem: dificuldades para a realização de tarefas simples e isolamento social. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, falou, em entrevista ao programa Fantástico deste domingo, 28, a respeito da situação do ator, que foi diagnosticado com demência frontotemporal há alguns anos, "Ouvi de diferentes neurologistas que esta é a pior de todas as demências. No começo, é muito difícil de identificar os sinais, porque eles vêm aos poucos", contou.

"É como se fosse um longo adeus, uma jornada que progride lentamente. Com o tempo você percebe que precisará de mais ajuda e apoio", disse. "É uma doença muito agressiva. Mas, no geral, acho que ele está se saindo muito bem", complementou.

Emma também comentou sobre a decisão de viver numa casa separada da do ator, e sobre buscar ajuda para os cuidados com ele.

"Eu nunca tinha lidado com alguém com demência. Precisei de um tempo para assumir esse papel de cuidadora. No começo, queria resolver tudo sozinha. Pensava: 'O Bruce é meu marido, só eu posso fazer isso'. Era resistente à ideia de aceitar ajuda."

"Quando a doença dele começou a evoluir, um neurologista alertou: 'Cuidadores que não pedem ajuda e não cuidam de si mesmos podem morrer antes das pessoas que amam.' Ouvir isso foi um choque de realidade. Foi aí que entendi que pedir ajuda era ok", contou.

