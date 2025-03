Espetáculos marcam as comemorações do Dia Nacional do Circo e do Dia Mundial do Teatro em Belém

O riso será a linguagem principal para celebrar o Dia Nacional do Circo e o Dia Mundial do Teatro, ambos comemorados na próxima quinta-feira (27/03). Em Belém, a data será marcada por uma programação especial no Teatro Experimental Waldemar Henrique, localizado no bairro da Campina, que reúne humor, crítica social e uma boa dose de café. Na véspera, dia 26, a atriz-palhaça, pesquisadora e produtora cultural Romana Melo, da Agridoce Artes Produções, sobe ao palco com o espetáculo "Querem Caferem?", trazendo sua abordagem única para questões que atravessam o universo feminino.

Já no dia 27, data oficial da comemoração, é a vez de "A Comédia da Esposa Calada que Falava mais que Papagaio na Chuva", do grupo Palhaços Trovadores, garantir gargalhadas ao público enquanto provoca reflexões sobre a sociedade. As apresentações acontecem a partir das 20h, e os ingressos estão à venda por R$ 15 (antecipado), R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

A idealização da “casadinha” dos espetáculos partiu da própria Romana, que trabalha também com produções culturais. Ela conta que propôs a iniciativa pela dupla comemoração da data, levando, inclusive, a proposta à diretora do espaço onde serão as apresentações.

“Ela super adorou a ideia. Além do mês de março celebrar o circo e o teatro, também é o mês que marca as lutas e conquistas feministas, pelo Dia Internacional da Mulher, o que tem tudo a ver com as duas apresentações que falam, de formas distintas, do universo femenino”, explica.

O espetáculo que Romana irá apresentar é seu primeiro solo e aborda afetos, memórias e o encontro com a arte. “Nele vou partilhando um pouco da minha trajetória artística e sociabilizando o prazer em cozinhar, a relação com minha mãe e com meu pai, com o alimento e com a palhaçaria, na perspectiva de desnudar o que quer com o teatro. É um velho e bom convite para tomar um café da tarde e conversar sobre a vida”, conta a artista.

Romana Melo destaca o riso não apenas como uma ferramenta de conscientização e transformação, mas também como um ato político e transgressor (Martin Perez)

A montagem transforma o palco em uma cozinha cheia de encantos, onde Romana apresenta três personagens: a atriz nutricionista, a Palhaça Estrelita e o Palhaço Uisquisito. “A construção baseia-se nas minhas recordações de infância, experiências de adulta e no fazer artístico da palhaçaria. Rica em memórias, as cenas envolvem realidade e imaginação, temperadas com aroma de café”, completa. A direção é de Alessandra Nogueira.

Romana destaca o riso não apenas como uma ferramenta de conscientização e transformação, mas também como um ato político e transgressor.

“Na ‘brincadeira’, o bobo da corte era o único que podia falar verdades ao rei e expor as mazelas sociais sem ser punido. Hoje, o riso continua sendo uma poderosa ferramenta, agora voltada para temas atuais que, muitas vezes, são difíceis de encarar, como a violência contra a mulher, o excesso de trabalho e o feminicídio. Abordar essas questões pelo humor exige sensibilidade e escuta atenta, para evitar reforçar estereótipos e garantir que o debate aconteça com seriedade, sem perder a leveza e o encanto da linguagem”, ressalta.

‘A Comédia da Esposa Calada Que Falava Mais Que Papagaio na Chuva’

Dirigido pelo ator-palhaço e professor de teatro Marton Maués, a peça traz à cena uma história que une humor e crítica social. O enredo, que será apresentado no dia 27, retrata a trajetória de uma mulher que não fala, não por um problema fisiológico, mas porque o marido não a deixa se expressar.

Diretor, ator-palhaço e professor de teatro Marton Maués (Divulgação)

"O espetáculo fala desse silenciamento que as mulheres sofrem no próprio lar, mas que também extrapola para toda a sociedade”, explica.

Desde a estreia, a peça tem sido bem recebida pelo público. "Nós estamos confiantes de que vai haver um bom público, pois desde a estreia as apresentações têm tido uma boa receptividade e repercussão. Sempre acontece uma conversa ao final e os comentários têm sido ótimos”, afirma.

A montagem é uma recriação de um roteiro da commedia Dell’arte italiana do século XVI, utilizando como base a adaptação feita nos anos 80 pelo grupo mineiro Galpão. No palco, o enredo é conduzido por uma trupe de oito palhaços: Alessandra Nogueira, Cleice Maciel, Rosana Coral, Sonia Alão, Marcelo Villela, Mario Zumba, Ricardo Torres e o próprio Marton Maués.

‘A Comédia da Esposa Calada Que Falava Mais Que Papagaio na Chuva’- O enredo, que será apresentado no dia 27, retrata a trajetória de uma mulher que não fala, não por um problema fisiológico, mas porque o marido não a deixa se expressar (Divulgação)

Para ele, comemorar as datas com um espetáculo novo é maravilhoso. “Estamos com todo o gás, com muita vontade de compartilhar esse trabalho com nosso público. Além de também estarmos confiantes no sucesso dessa programação”, disse o ator-palhaço.

Com 43 anos de carreira, sendo 27 dedicados à palhaçaria, Marton reforça sua paixão pelo riso. "Eu sempre gostei da comédia, mais que do drama, desde que comecei a fazer teatro. Ainda faço drama, muito pouco, mas é no cômico que me sinto mais em casa, mais seguro, tenho um domínio maior, porque passei a pesquisar a comicidade com mais profundidade. A palhaçaria é minha paixão e, acredito, não se faz arte sem paixão”, declara.

SERVIÇO:

26/03 – Espetáculo ‘Querem Caferem?’, com Romana Melo / Agridoce Artes Produções;

27/03 – Espetáculo ‘A Comédia da Esposa Calada que Falava mais que Papagaio na Chuva’, com Palhaços Trovadores;

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique;

Horário: 20 horas;

Valores dos Ingressos: R$ 20 inteira / R$ 15 antecipado / R$ 10 meia;

Contatos: 91 92752184.