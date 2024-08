Espetáculo "Uma Saudação às Divas" chega a Belém com homenagem a grandes ícones da música

O espetáculo "Uma Saudação às Divas", que já emocionou mais de 100 mil pessoas em diversas cidades do país, chega a Belém no próximo dia 6 de setembro, sexta-feira, às 20h, no Teatro do Sesi. O show promete uma noite inesquecível, revivendo os maiores sucessos de ícones da música como Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey, Tina Turner, Shania Twain e Celine Dion.

Uma das grandes novidades desta nova temporada é a inclusão de Adele como uma das homenageadas, enriquecendo ainda mais a experiência musical. O espetáculo conta com a participação especial de Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge, que marcou uma geração. Li será acompanhada pelos talentosos cantores Rafael Oliveira e Thielly, conhecida por suas performances impressionantes no "X Factor Brasil" e "Canta Comigo".

O público poderá esperar uma produção grandiosa, com banda ao vivo, bailarinos, mais de 50 trocas de figurinos, e até peças originais usadas por essas grandes divas, vindas diretamente de Nova York.

Serviço:

Uma Saudação às Divas

Data: 6 de Setembro (sexta-feira), às 20h00

Local: Teatro do Sesi - PA (Av. Almirante Barroso, 2540 - Entrada pela Dr. Freitas, Belém - Pará)

Ingressos: À venda no SYMPLA a partir de R$ 70