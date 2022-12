Espetáculo 'Turma da Mônica' tem apresentação única no Cine CCBEU

Uma opção de diversão para a criançada é o espetáculo "Turma da Mônica", que terá apresentação única, neste domingo (4), no Cineteatro do CCBEU, às 17h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site.

O espetáculo, que tem roteiro e direção de Maíra Monteiro e sonoplastia de Alejandro Segóvia, é uma adaptação teatral do longa-metragem e da série televisiva da turma da Mônica. É um olhar mais moderno sobre a turma, mas sem perder as referências importantes que fizeram a história se perpetuar desses personagens.

Tiago de Pinho, que faz a Produção junto com a Embrasesc, explica que realizar um espetáculo feito exclusivamente por atores crianças requer cuidados como escolha adequada do texto, o modo como se propõem as ações do ator, o direcionamento dado para eles, porém, ele diz que sempre é mágico demais vê-los em cena, pois trazem verdade e sentimento puro de amor ao teatro.

O espetáculo começou a ser montado em setembro, são três meses de ensaio para a estreia, neste domingo (4), com um elenco com mais de 50 pessoas.

Sobre a obra de Maurício de Souza, Tiago acredita que todos os personagens do autor deram certo, porque são carregados de humanidade. "São reproduções tão singulares, de características nossas que fica impossível de não se reconhecer neles. E tratam de valores como família, amigo, relações, são conceitos que mesmo ao passar do tempo, não mudam e continuam em voga", explica o produtor.

Ainda sobre a obra, ele acrescenta que os personagens se adaptam aos temas contemporâneos. "De forma muito responsável, Maurício propõe às crianças reflexões mesmo que involuntárias ao mundo que lhes cerca. O importante é a essência deles que não muda, o que causa em pais, avós e pessoas de diversas gerações o sentimento de pertencimento", acrescenta.

Turma da Mônica é uma série de histórias em quadrinhos brasileira criada pelo cartunista e empresário Mauricio de Sousa. Foi originada em 1959 de tirinhas de jornal, na qual os personagens principais eram Bidu e Franjinha. A partir dos anos 1960, a série começou a ganhar a identidade atual com a criação de Mônica e Cebolinha, entre 1960 e 1963, que passaram a ser os protagonistas.

Serviço

Cine teatro do CCBEU

Travessa Padre Eutíquio, 1309

17 horas

Ingressos pelo www.tiagodepinho.com