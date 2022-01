Espetáculo sobre a Cabanagem promove interação com o público

Apresentado tradicionalmente pelo Grupo Encenação Cultural do Pará no mês de janeiro, para celebrar o aniversário de Belém, o espetáculo “Cabanos, Uma Viagem no Tempo” está de volta. Dessa vez, a peça será encenada no Teatro Bosque Grão Pará todos os sábados deste mês, sempre às 19h. A nova temporada traz uma inovação: pela primeira vez contará com um cenário inclusivo, em que a plateia será uma extensão do palco. Com isso, o público fará parte de quase toda a trama e estará mais perto dos personagens, interagindo com a narrativa, que retrata um momento singular da história de luta do povo paraense.

A ideia, segundo o diretor Fernando Matos, é justamente trazer o público para mais perto dessa história, que conta um pouco da revolta popular ocorrida entre os anos de 1835 a 1840, na província do Grão-Pará, e que buscava a independência da região. “Queremos reportar os convidados para uma época onde a maioria da população que vivia aqui era fortemente oprimida e violentada em quase todos os seus direitos, e que por conta disso lutava por melhores condições. A peça foi readaptada, com movimentação e textos novos, justamente para que o público que já assistiu nos anos anteriores tenha uma nova sensação ao revê-la”, destaca.

Para ele, essa proximidade com o público é essencial nesse tipo de espetáculo. “Diferentemente do cinema, onde o público frui sozinho das exibições, o público de teatro está lá para fruir em comunidade, como numa assembleia, onde o rumor, os risos, as emoções e os interesses se espalham como uma onda que atinge a todos simultaneamente e reverbera de acordo com a reação de todos em conjunto. No espetáculo Cabanos, a ideia é ‘transportar’ o espectador para o ano de 1835, então, os atores, literalmente, vão colocar o público no centro da trama, na antiga Belém do Grão Pará, onde a revolta de fato aconteceu”, detalha.

Para o diretor é fundamental sempre que possível voltar a contar a história da Cabanagem. “Nós paraenses precisamos valorizar a nossa história para que possamos compreender aquilo tudo que antecedeu os dias atuais. O Grupo Encenação apresenta esse espetáculo já há vinte anos e sempre procurando fazer esse resgate, por entendermos que isso, seguramente, representa um dos capítulos mais importantes da memória do nosso povo”. Segundo ele, o espetáculo faz relembrar “o quanto o povo paraense é lutador, trabalhador e que não deve se conformar com pouco. Esse deve ser o sentimento aflorado em cada um de nós, e isso deve ser resgatado todos os dias e, também por isso, a peça Cabanos deveria ser apreciado pelos estudantes da nossa terra para que eles saibam o que foi esse movimento e o que ele representa ainda hoje”, acrescenta.

A trama gira em torno dos personagens principais: Eduardo Angelim e seu irmão Geraldo Gavião; os irmãos Antônio e Francisco Vinagre; Germano Aranha; Luiza Claro; o governador da Província, Bernardo Lobo de Souza e seu Comandante das Armas, coronel José Joaquim da Silva Santiago; o jornalista Lavor Papagaio; a filha do governador Elizabeth; o escravo que matou o coronel, Santiago Domingos Onça, entre outros.

O elenco desta versão é composto por: Ricardo Tomaz; Robson Carrera; Anni Shneider; Phellipe Marques; Eduardo Vianna; Victor Rocha; André Marçal; Eric Nascimento; Carlos Magno; Jorgeanne Lélis; Max Nascimento; Sandy Mayra; Jairo Monteiro; Kyria Monteiro; Irlene Rocha; Adiel Pereira; João Júnior; na sonoplastia Daniel Matos e Maquinista Thiago Rocha.

Agende-se

Espetáculo “Cabanos, Uma Viagem no Tempo”. Apresentação durante todos os sábados de janeiro (08, 15, 22 e 29), às 19h, no Teatro Bosque Grão Pará. Os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através do endereço eletrônico https://www.bilheteriadigital.com/ Para Mais informações: (91) 99182-1060.