Espetáculo “O Palco Encantado do Rock no Brasil - Rock Para Crianças” vem a Belém

O espetáculo “O Palco Encantado do Rock no Brasil - Rock Para Crianças” virá a Belém para duas apresentações no Teatro do Sesi, nos dias 28 e 29 de setembro.”Rockeiros e rockeiras de todas as idades, preparem-se”, afirma a organização da peça teatral.

Com patrocínio da BB Seguros, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a peça infantil musical é uma interpretação cênica com os principais trechos das canções de maior sucesso do rock nacional, que passam por artistas como Roberto e Erasmo Carlos, Mutantes, Secos e Molhados, Legião Urbana, Titãs, Charlie Brown Jr., O Rappa, Pitty, entre muitos outros que fizeram história, com coreografias típicas do gênero, que vão promover uma viagem desde a década de 50 até os tempos atuais.

Os diálogos em forma de dramaturgia dos seis artistas do elenco, além de banda ao vivo, vão encantar e divertir crianças e adultos, trazendo os principais personagens do rock and roll no Brasil, com projeções virtuais mapeadas por meio de painéis em LED.

“A ideia do espetáculo é dar continuidade na proposta de trazer conhecimento musical para as crianças, agora com a história do rock brasileiro, com muitos sucessos e diversão para toda a família. Foi um pedido recorrente na edição passada, quando falamos sobre o rock internacional e quem manda é o público!”, enfatiza Ana Ferguson, uma das diretoras e roteiristas.

Em um cenário com elemento inflável e interativo, os atores, cantores e músicos da banda promoverão um momento inesquecível para toda a família.

"O apoio à cultura é uma prioridade, uma maneira de colaborar para a construção de uma nova visão de mundo, valorizando a arte como instrumento de consciência social. A temporada anterior foi um sucesso e atingimos o objetivo de reunir famílias, colocando crianças e adultos em sintonia. Nesta temporada a produção privilegiará as bandas e artistas brasileiros do rock, reforçando nosso compromisso com a diversidade e a riqueza da música nacional.", destaca Luciana Garrone, gerente de Marketing Institucional e Mercadológico da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

Entre 2022 e 2023, o espetáculo viajou por todo o país com o nome “Rock para Crianças - A História do Rock”, contando a trajetória do gênero no mundo todo e levando clássicos do rock internacional que fizeram famílias inteiras vibrarem e cantarem junto ao som de hinos de Elvis Presley, Rolling Stones, Beatles, Queen, Led Zepellin, Bon Jovi, entre outros, promovendo um verdadeiro encontro de gerações através da linguagem universal, que é a música. Em 2024, eles continuam essa jornada focados no rock brasileiro.

Serviço:

“O Palco Encantado do Rock no Brasil - Rock Para Crianças”

Data: 28 e 29 de setembro

Horário: 16h

Local: Teatro do Sesi - PA

Endereço: Av. Almirante Barroso, 2540 (Entrada pela Dr. Freitas), Belém | Pará

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/96817/d/270592/s/1848119

Classificação: Livre