Espetáculo ‘Nártex’ é exibido on-line neste sábado, 11

A Companhia Paraense de Potoqueiros exibe neste sábado, 11, em formato on-line, a peça teatral "Nártex", com transmissão pelo site do Espaço das Artes de Belém, a partir das 20 horas. O espetáculo finaliza a trilogia inspirada no clássico "Divina Comédia", de Dante Alighieri, despertando questionamentos sobre a morte, o paraíso e a religião.

O grupo começou a produzir a trilogia com a peça "Lúgubre", em 2017, seguida de "Catarse", em 2019. Cada produção incluiu 33 cantos da “Divina Comédia”.

O nome do espetáculo, ‘Nártex’, faz referência à área de entrada nos templos religiosos, simbolizando o paraíso. “O objetivo do espetáculo é mostrar o paraíso de verdade, mostrar quem são as pessoas que estão nele. Quem nos conduz por esta viagem é o ‘Salvador’, personagem vivenciado por todos os atores do espetáculo”, explica o ator e diretor Breno Monteiro.

“Em 'Lúgubre', o ‘Salvador’ nos convida a observar a realidade social cruel presente no cotidiano. Em 'Catarse', ele nos mostra os sete pecados capitais, mostrando que o pecado está mais próximo do que se pensa, desnudando a verdade e a mentira”, explica.

“Em Nártex, no final da viagem pelo mundo espiritual, ‘Salvador’ irá nos mostrar o paraíso, o que muitos acreditam sobre ele, mas que na verdade, é uma outra realidade, muitas vezes mascarada. O paraíso não é feito daqueles que se entregam a uma religião, não é daqueles que deturpam o que está nas escrituras sagradas, não é daquele que faz uma boa ação esperando reconhecimento. Então para quem é o Paraíso?’, provoca Breno.

O projeto foi aprovado na Lei Aldir Blanc, por meio da Secult/PA, pelo artista Breno Monteiro, que é também o responsável também pela direção e iluminação do espetáculo. A produção e sonoplastia são de Lauro Sousa. Breno e Lauro também assinam a dramaturgia encenada.

O elenco traz Eliane Gomes, Érika Mindelo, Fernando Sarmento, Giscele Damasceno, Isabel Hass, Kate Por Deus, Leonardo Sousa, Luana Oliveira, Nilton Cézar e René Coelho.

A cenografia e figurinos são de Lucas Belo. O visagismo é de Thaís Sales. O espetáculo tem apoio do Espaço das Artes de Belém.