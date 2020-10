Espetáculo infantil traz mensagens de preservação da floresta e das aldeias indígenas

O espetáculo "Peri, o indiozinho Amazônico" , continua com as apresentações por meio de lives sempre às 19h durante os finais de semana. A programação vai até o dia 14 de novembro e quem quiser assistir é só acessar o facebook de Fernando Rassy.

Fernando Rassy divide a direção do espetáculo com Adriely Oliveira e ele explica que o trabalho é inédito e ele levou dois anos para escrever. A história retrata a vida de um indiozinho que luta para ser o guerreiro da aldeia. E a peça mostra a trajetória de Peri até se tornar o guerreiro.

O trabalho de pesquisa foi realizado por meio do contato que a Companhia de Teatro Luzes tem com integrantes de aldeias indígenas espalhadas pelo estado. "Como a gente faz parte da Federação de Teatro do Estado do Pará isso nos dá acesso a artistas de todo o estado. E quando os índios de aldeias espalhadas pelo Pará vêm até aqui a gente faz contato e coleta as informações", destacou Fernando Rassy.

O espetáculo retrata a cultura da culinária, dança, música e as vivências da floresta. Fernando ressalta que foi montado um trabalho de cenário e sonoplastia para compor a peça. "A sonoplastia envolve todo o som de percussão e de sons da floresta. Tudo isso dá a atmosfera do trabalho", explica.

Mas além disso, o espetáculo também passa a mensagem de cuidado e preservação do meio ambiente e das aldeias indígenas. "A gente também tem a preocupação de abordar uma mensagem social e política, pois já que vivemos, atualmente, uma degradação dos povos indígenas. É um espetáculo para o público infantil, mas também é para os adultos", reforça Fernando Rassy.

O trabalho por meio de lives tem sendo uma fuga para a Companhia de Teatro Luzes, que nesse período de isolamento social já fez 20 espetáculos e 22 apresentações. "Está sendo uma possibilidade de trabalho, pois não temos como ir ao teatro e só pretendemos voltar com as apresentações presenciais após a chegada da vacina", pontuou.

O espetáculo tem patrocínio do Banpará e pode ser visto gratuitamente pelo público.