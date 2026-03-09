Capa Jornal Amazônia
Espetáculo 'Diversidade Cultural' reúne estudantes em Belém e propõe reflexão social

A primeira apresentação está marcada para o próximo sábado, 14 de março, às 17h, no Teatro Waldemar Henrique

O projeto Música na Escola foi concebido em sala de aula com o objetivo de tornar o ensino da sociologia mais acessível e dinâmico (Divulgação/ Projeto Música na Escola)

O espetáculo Diversidade Cultural, uma produção do projeto Música na Escola, estreia em Belém neste sábado, 14 de março, às 17h, no Teatro Waldemar Henrique, localizado na Praça da República. A iniciativa, idealizada pelo sociólogo John Souza, utiliza música, teatro e dança para promover educação e reflexão social. A entrada é gratuita para estudantes, enquanto o público em geral pode contribuir opcionalmente com 1 kg de alimento não perecível para famílias em situação de vulnerabilidade.

O projeto Música na Escola foi concebido em sala de aula com o objetivo de tornar o ensino da sociologia mais acessível e dinâmico. Ele é voltado para estudantes do oitavo e nono ano do ensino fundamental e da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai) da rede municipal de Belém. Segundo o idealizador John Souza, a iniciativa surgiu devido à dificuldade de leitura, à falta de interesse dos alunos e ao agravamento da realidade da escola pública após a pandemia.

Metodologia e Desenvolvimento Artístico

A metodologia do projeto inclui debates sociológicos, análise de músicas relacionadas aos temas estudados e atividades de criação artística. Esse processo leva à formação de um corpo teatral, com ensaios de banda musical e preparação cênica. O trabalho culmina em apresentações abertas ao público em teatros da cidade. O coordenador John Souza explica que "a música, o teatro e a dança despertam mais interesse, envolvem os alunos e permitem discussões científicas e filosóficas profundas".

Atualmente, o projeto envolve entre 200 e 400 participantes, incluindo estudantes, familiares e membros da comunidade. Eles são alunos de diversas escolas da capital e de distritos de Belém. O espetáculo é pensado para ser assistido por toda a família.

Impacto Social e Pessoal nos Participantes

Os efeitos da iniciativa são percebidos no cotidiano escolar e na vida pessoal dos alunos, conforme relata John Souza. "Eles ganham protagonismo, aprendem a se expressar, mudam comportamentos, adquirem confiança e passam a conhecer espaços culturais que jamais imaginariam frequentar", afirma.

A estudante Natasha Lobo, de 18 anos, destaca as mudanças que vivenciou ao participar das atividades teatrais. "O projeto e o teatro me proporcionaram muitos conhecimentos e oportunidades de fala. Aprendi a me expressar melhor e até melhorei dentro de casa. Cada um de nós tem seu jeito de ser no palco, conquistamos olhares e levamos nossos pais a mudarem também a forma de conversar com a gente", conta.

Para Alex Ruan, de 24 anos, iniciativas como essa contribuem para o desenvolvimento crítico da juventude. "É muito importante a gente dar visibilidade para projetos como esse que o professor John está à frente junto à juventude. Como dizia Paulo Freire, não se faz educação para o povo, mas junto com ele. A arte, a sociologia e a filosofia nos fazem pensar. Esse projeto resgata um processo de construção coletiva", afirma o estudante.

Temática Abordada e Próximas Datas

O espetáculo Diversidade Cultural aborda diversas temáticas sociais. Um dos blocos trata das relações juvenis e do universo virtual. Outro bloco finaliza a apresentação com temas ligados ao meio ambiente, cultura, identidade, consumo e rótulos sociais.

Após a estreia no Teatro Waldemar Henrique, o espetáculo terá outras apresentações em espaços culturais de Belém ao longo do ano. As datas confirmadas são: 7 de maio, às 18h, no Teatro Margarida Schivasappa; 26 de junho, às 17h, novamente no Teatro Waldemar Henrique; e 31 de agosto, às 17h, no Teatro da Paz.

Serviço

  • Espetáculo: Diversidade Cultural
  • Local da Estreia: Teatro Waldemar Henrique
  • Data da Estreia: 14 de março (sábado)
  • Hora da Estreia: 17h
  • Ingressos: Entrada gratuita para estudantes; 1 kg de alimento não perecível (opcional) para o público em geral. Os alimentos serão doados a famílias em vulnerabilidade ligadas aos alunos do projeto.
