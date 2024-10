A obra do cantor Walter Bandeira, reconhecido como uma figura icônica das noites paraenses por sua voz marcante e presença artística, será homenageada no espetáculo de dança "Simplesmente… Walter!", que estreia no próximo sábado (26/10), no Teatro Margarida Schivasappa, no bairro de Batista Campos, em Belém, às 19h30. Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente online no valor de R$ 30 e pelo Instagram @voleciadedanca. E, no dia do evento, será vendido na bilheteria do teatro.

Produzido pela Volé Cia de Dança, o espetáculo celebra a trajetória de Walter Bandeira por meio de coreografias que dialogam com o álbum “Guardados e Perdidos”, um dos marcos de sua carreira. Além de dança, depoimentos de amigos, artistas e pessoas próximas ao cantor serão recitados durante a apresentação, tecendo as cenas e evocando memórias dessa personalidade da cultura paraense.

Segundo a diretora geral, coreografa e professora da cia, Gaby Albuquerque, o espetáculo de dança foi idealizado como um momento de união entre o público e artistas para celebrar o legado de Bandeira.

Espetáculo de dança homenageia Walter Bandeira no Teatro Margarida Schivasappa em Belém Valério Silveira Valério Silveira Valério Silveira Valério Silveira

“O público pode esperar uma obra que traz para a cena, através da linguagem da dança, a voz potente do nosso querido Walter Bandeira, por meio do diálogo com elementos cênicos que passeiam pela cena e a transformam, enquanto os intérpretes a manipulam”, adiantou.

Ela também destacou a inspiração que encontrou no trabalho de Walter Bandeira, ao mergulhar no universo musical do artista.

"Foi uma experiência de transcendência. Sua interpretação é sem igual, e motiva minha criação enquanto coreografa e diretora da cena, assim como inspira a interpretação do elenco. As músicas deste CD são representações de nossa brasilidade entremeadas de belíssimas faixas internacionais, e elas me levaram por um percurso criativo diferente de tudo o que fiz até hoje”, acrescentou Gaby.

De acordo com a diretora geral, o espetáculo faz um convite especial ao público ‘para se sentar em uma grande roda de amigos e lembrar saudosos esse grande artista, se deliciar com sua voz mais uma noite e sair com os corações alegres’.

A produção conta ainda com dramaturgia de Marcelo Vilela, cenografia de Cláudio Bastos e iluminação de Carol Sarquis. De acordo a professora da cia, a ideia de criar um espetáculo de dança que prestasse uma homenagem ao legado de Bandeira veio por meio de Vilela, que elaborou o projeto anos atrás.

“Ele falou como gostaria que a Volé trouxesse corpo para este sonho de homenagear Walter. Este ano amadurecemos nossas conversas e decidimos que era o momento de homenagear esse grande artista paraense, que completou em junho desse ano 15 anos de sua partida”, contou Gaby Albuquerque.

A coreografa também ressaltou a responsabilidade de levar essa homenagem ao público, reconhecendo a importância do legado do artista. “Sentimos grande responsabilidade em trazer este espetáculo para a cena, pois trata de um artista que formou uma geração de outros artistas, que é exemplo de amor por suas raízes e competência em sua arte”, afirmou.

Os depoimentos que serão recitados em cena foram oferecidos por amigos e artistas que compartilharam memórias do cantor. “Os convidados fizeram seus depoimentos por escrito, e os intérpretes os recitarão em cena. A cada dia que ouvíamos os depoimentos recitados pelos intérpretes, nos sentíamos mais dentro do espetáculo e mais próximos de Walter Bandeira”, contou Gaby.

SERVIÇO

Volé Cia de Dança apresenta o espetáculo ‘‘Simplesmente... Walter !’

Local: Teatro Margarida Schivasappa, no bairro de Batista Campos, em Belém;

Dia: sábado, 26 de outubro;

Horário: 19h30;

Ingressos antecipados: R$ 30.