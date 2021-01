Espetáculo de bonecos é opção para público infantil

O espetáculo de teatro de bonecos “Sonha, Tonha!” vai animar o público infantil neste sábado, 23, às 17 horas, no Teatro Bosque Grão Pará. A peça sem diálogo narra as aventuras da menina Tonha, que vive muitas aventuras ao imaginar uma série de situações, desde passear na floresta até nadar com um cardume. Confira esse e outros espetáculos em cartaz do mesmo teatro, neste fim de semana.

“Sonha, Tonha!” tem roteiro e direção de Kadu Santoro, que também atua como manipulador de bonecos ao lado dos atores-manipuladores Mateus Barata e Neto Almeida. “Tonha é uma menina que gosta de brincar e de sonhar acordada e se diverte com isso. Ela joga futebol, solta pipa, sobe na árvore para apanhar fruta e começa a imaginar que está na floresta, que voa com passarinhos e é perseguida por um tubarão, entre outros”, descreve Kadu.

O espetáculo nasceu da paixão de Kadu pelo teatro de bonecos. Ele começou a atuar como ator manipulador a partir de 2010, no grupo Contadores de Histórias de Paraty, no Rio de Janeiro.

Apesar do espetáculo não ter palavras, o público consegue entender o enredo a partir das experiências pessoais, segundo o diretor. Já o ator-manipulador Neto, ressalta que o espetáculo é voltado para a família, pois prende a atenção das crianças, despertando emoções a partir das situações vividas pela personagem, bem como leva os pais a recordarem a própria infância. ‘As crianças ficam encantadas”, afirma.

A temporada de “Sonha, Tonha!” segue em cartaz no Teatro Bosque Grão Pará todos os sábados, sempre às 17 horas, até o final de fevereiro. O ingresso está à venda no site www.bilheteriadigital.com e também na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do espetáculo.

Emanoel Freitas gosta de ensinar e aprender com os alunos (Reprodução)

O Teatro Bosque Grão Pará também segue, neste sábado, 23, recebendo o Workshop de Teatro, às 10 horas da manhã, com o cineasta, diretor e ator Emanoel Freitas. A aula é para pessoas de todas as idades e irá abordar assuntos como construção de personagem, diferenças entre o teatro e o audiovisual, bem como dicas de figurino e caracterização.

Ainda neste sábado, às 21h, Emanoel e Kadu estrelam ao lado de André Laurent a comédia “Fulana, Sicrana e Beltrana”. A trama apresenta três amigas que não se reencontram após 20 anos para recordarem as situações do passado e conhecer a vida atual de cada uma.

"Os Quatro Amigos Saltimbancos" (Divulgação)

E no domingo, 24, o grupo Encenação Cultural do Pará volta a apresentar o musical infantil “Os Quatro Amigos Saltimbancos”, às 17 horas. O espetáculo conta a história de um cachorro, um jumento, uma gata e uma galinha que decidem fugir para a cidade após sofrerem maus tratos.

O domingo encerra com o stand up comedy “1, 2, 3… Testando” dos humoristas Natto Almeida, André Filho e Sylvio Romero. Nele, os artistas arrancam risadas da plateia a partir de reflexões engraçadas sobre experiências de vida que prometem levar o público à identificação.

Os ingressos para o workshop e também para cada um dos espetáculos estão à venda no site www.bilheteriadigital.com e na bilheteria do teatro, sempre uma hora antes de cada atração.