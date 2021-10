Espetáculo 'Amazônia Lendária' pretende levar público a passeio imaginário através da arte

Levar o público para um passeio imaginário por um mundo encantado, envolvido pelos ritmos amazônicos é o principal objetivo do espetáculo “Amazônia Lendária”, que será realizado hoje, a partir das 19h30 no Teatro Estação Gasômetro. O projeto, que foi selecionado pelo edital de cultura popular Lei Aldir Blanc, é uma produção do Ponto de Cultura Heranças do Velho Chico e conta com um grande elenco composto por integrantes do Grupo Para folclórico Frutos do Pará e atores do Pássaro Junino Tucano.

Com duração de 1h10min, a peça é contada através da narrativa de um casal de amigos do interior do Pará (matutos), que vem visitar a capital Belém para acompanhar um espetáculo a convite de uma amiga, e acabam sendo levados em um passeio imaginário a um mundo encantado, embalados pelos ritmos e folclore da Amazônia.

Segundo o professor e organizador do evento, Paulo Oliveira, “o projeto busca trazer para a população a oportunidade das pessoas deixarem um pouco de lado as amarguras e dificuldades que todos enfrentaram diante da covid-19 e haver uma descontração através da arte do teatro, da dança e da música. Será um passeio interessante pelas lendas da Amazônia. O espetáculo também abre portas para que os artistas possam expressar seu trabalho, sua arte então poder voltar aos palcos é muito significativo”, destacou.

“A Amazônia ainda guarda em sua imensidão verde, mistérios e segredos pouco conhecidos. Toda essa imensidão condiciona e promove a riqueza cultural do povo nativo, possibilitando o exercício de seu potencial imaginário habitado por lendas, mitos e crendices hoje quase esquecidas pela grande maioria da população”, explicou o professor.

Em relação as dificuldades impostas pela pandemia no cenário cultural da região, Paulo destaca que “Todos nós passamos por muitas dificuldades nesse momento, muitas perdas mas a vida, a arte precisam continuar. Precisamos ser otimistas que tudo isso vai passar. Para o espetáculo é importante ressaltar que estamos seguindo todas as diretrizes e protocolos de segurança da covid-19 no evento”, afirmou.

A coreografa do espetáculo, Nazaré Azevedo, não esconde a gratidão de poder finalmente tirar do papel o projeto. “Apesar das dificuldades que tivemos nos ensaios, sabemos que essa volta tem uma importância muito grande para nossa equipe. Ver que todos estão bem, que conseguimos passar com saúde por esse momento tão delicado que está sendo a pandemia é bênção. Então, poder apresentar finalmente esse espetáculo é muito gratificante, e principalmente de uma alegria sem tamanho poder voltar a fazer o que mais amamos”, enfatizou.

Agende-se

“Espetáculo Amazônia Lendária”

Data: 28/10

Hora: 19h30

Local: Teatro Estação Gasômetro

Entrada gratuita