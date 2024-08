Escritor Márcio Souza, autor de Mad Maria, morre em Manaus aos 78 anos

Morreu o escritor e dramaturgo Márcio Souza na madrugada desta segunda-feira, 12, em Manaus. Ele é autor das obras, dentre outras, de Mad Maria, A caligrafia de Deus, Galvez, o imperador do Acre e A paixão de Ajuricaba.

Segundo a família e produção do autor, Márcio passou mal na noite de domingo e foi para um SPA na capital amazonense. Teve crise de diabete e, antes de partir, teve uma parada respiratória. Informações sobre velório e enterro ainda não foram divulgadas.

Márcio Souza foi romancista, dramaturgo, ensaísta, contista e diretor de cinema, cuja obra é permeada pela busca constante em desvendar a Amazônia, com a riqueza cultural e histórica ignorada pelos brasileiros.

Luto oficial

O Governo do Amazonas lamentou a morte do romancista e decretou luto oficial de três dias.

"O governador Wilson Lima se solidariza à família e amigos do escritor e ressalta a importância que Marcio Souza teve para o estado, contando a história do Amazonas e da Amazônia para o mundo com imenso e singular brilhantismo", disse a nota.