Escritor lança livro de contos policiais inspirados em Belém

A realidade de uma Belém violenta serviu como pano de fundo para as histórias do jovem escritor paraense Hugo Tavares, de 25 anos, que lançou recentemente o livro “Estórias Tétricas”, pela editora Trevo.

A obra, que pode ser encontrada nos sites de venda on-line, traz 11 contos policiais com uma dose de terror e influência de grandes escritores brasileiros como Rubem Fonseca e Edir Augusto.

Em “Estórias Tétricas” o autor ambienta em terras paraenses a violência urbana por lentes realistas, cruas e, por vezes, até irônicas. A narrativa aguda e visceral escancara uma sociedade que está na sarjeta, onde selvageria e condutas humanas se fundem.

“Primeiramente, eu só sou escritor por causa desses dois escritores, o Edir Augusto e o Rubem Fonseca. Li muita coisa deles que me influenciou bastante, tanto o ‘Relatos Urbanos’ quanto o ‘Estórias Tétricas’ pegam o lado da violência urbana da sociedade, da sarjeta, a gente enxerga toda a nossa realidade. Esse segundo livro flerta com o terror, mas é um livro policial. Tem muita investigação, violência, e a grande vantagem de serem contos é que são várias histórias, vários temas, e vários desenrolares”, explica.

A mudança de leitor para escritor ocorreu pela necessidade de contar as suas próprias histórias. “Como hobby sou fã de cinema e literatura, veio a ideia de escrever histórias próprias, e aí veio a ideia de pôr em prática digamos assim. Foi uma surpresa boa, eu consegui ter ideias próprias boas. Estou tendo um feedback muito bom do livro, esse segundo teve uma divulgação maior e o pessoal está gostando bastante”, conta.

Segundo Hugo, o novo livro traz contos muito realistas. “Eles foram escritos para pessoas saberem como é Belém, e saber como é morar em Belém. As histórias estão longe de serem contos europeus ou americanos, são contos brasileiros que escracham o que vemos no Brasil como tráfico de drogas, corrupção, violência e todos os problemas sociais. Os personagens são paraenses, as ambientações e linguajar são daqui. Os contos se afastam muito do que é Sherlock Holmes, ou Agatha Christe. Uso nomes brasileiros, como Valdo ou Gilvandro”, complementa.

As inspirações para os contos em si são diferentes e variam muito. Alguns contos são inspirados em matérias de jornais, outros são histórias reais que Hugo conheceu ao conversar com os personagens. “Tem contos que conversei com quem viveu aquilo e outros que foram criados, inspirados em livros e filmes. Sem dúvida, o que a gente vê na realidade no jornal ou durante o dia traz personagens e situações”, relata.

O engenheiro de Computação que trabalha com o mercado financeiro nunca imaginou que pudesse escrever um livro. Agora Hugo Tavares planeja o terceiro trabalho, desta vez o desafio será escrever um romance. "Tem uma ideia embrionária que estou estruturando, mas não comecei a escrever de fato. Pretendo lançar o primeiro romance, isso vai demandar mais tempo", adianta.

Serviço:

Livro 'Estórias Tétricas'

Autor: Hugo Tavares

Editora Trevo

122 páginas

Valor: R$ 40

Lojas Amazon, Submarino e Americanas