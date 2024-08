Escritor francês lança segundo livro de poesias sobre o Pará

O cotidiano do paraense retratado de forma artística e poética pelo olhar de um francês. Essa é a premissa do livro ‘Enraizado’, do escritor Marc Bonaventure, europeu que vive no Pará há mais de 20 anos e que abraçou o estado como seu lar para toda a vida. A obra literária será lançada nesta terça-feira (13), na Associação Aliança Francesa, em Belém.

A nova obra de Marc se trata de seu segundo lançamento literário e uma continuação do primeiro livro, intitulado “Paraensemente, eu”, uma coletânea com 40 poemas em rimas sobre o Pará. Segundo o francês, a carreira como escritor começou de forma inusitada, após ele escrever um poema que cativou pessoas próximas.

“Anos atrás eu escrevi um poema chamado retrato regional e as pessoas gostaram muito e me sugeriram que eu escrevesse um livro. Daí então surgiu o ‘Paraensemente, eu’. Eu viajei muito dentro do Pará divulgando esse primeiro livro e as pessoas gostaram muito, por isso decidi escrever o segundo livro agora, o enraizado, onde eu adentro um pouco mais na vivência dos paraenses. Nele tem um poema, por exemplo, que eu falo do calor dentro do ônibus, quando chove e as pessoas fecham as janelas, mas é de uma forma bem-humorada, sabe? São histórias sobre a essência do Pará”, explica Marc.

Capa do livro 'Enraizado', que será lançado nesta terça-feira (13). (Foto: Divulgação)

Marc Bonaventure já reside no Pará há 23 anos, mas sua primeira visita ao estado aconteceu em 1985. Como mochileiro, ele fez viagens por diversos municípios, ele conviveu e conheceu histórias de muitos paraenses, vivências que servem de inspiração para os poemas contidos em ‘Enraizado’.

“Acho que o que me inspira é o dia-a-dia do povo paraense, em viagens pelo estado eu já conheci Xinguara, Conceição do Araguaia, Marajó, e o que sempre me marcou foi a gentileza do povo, a hospitalidade. Eu escrevi esse livro como gratidão ao povo paraense e o meu ponto principal foi de mostrar ao povo paraense como alguém, que vem de fora, aprecia e dá muito valor a cultura do povo paraense, e que é muito importante que eles dêem muito valor a essa cultura, que é deles”, ressalta o escritor.

Além da hospitalidade e simpatia do povo paraense, o amor romântico também fez o francês permanecer no estado, já que ele reencontrou o seu grande amor em 1998.

“Em 88 eu conheci uma pessoa em uma comunidade que eu gostei muito, mas não podíamos ficar juntos porque eu viajava muito, viajei por diversos países da américa do sul, fiquei um tempo na Argentina, depois voltei pra França. Enfim, o tempo passou e depois voltei para Belém, em 1998, e aí eu reencontrei com essa pessoa. Nós nos casamos e formamos uma família”, relata Marc.

Questionado sobre as emoções que o livro ‘Enraizado’ causará nos leitores, Marc Bonaventura responde recitando o prefácio de sua primeira obra literária, que expressa admiração e amor pelo Pará.

“Se você for paraense e estiver longe da sua terra natal, os poemas deste livro lhe trarão lembranças que você nunca irá querer perder. Se você for paraense, mora em Belém ou em outra cidade, mesmo lá na roça, na beira de um rio ou igarapé, com certeza, se identificará lendo os versos desses poemas. E se você ainda não conhece o Pará, isso é um convite cativante que você não poderá deixar passar”, conclui o poeta francês e paraense.

Serviço:

Lançamento livro ‘Enraizado’

Local: Associação Aliança Francesa. Tv. Rui Barbosa, 1851 - Batista Campos, Belém

Data: Terça-feira, 13 de agosto

Horário: A partir das 18h