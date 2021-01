Escolas de samba do RJ fazem demissão em massa após anúncio de cancelamento do Carnaval

A coluna de Leo Dias informou que descobriu que várias agremiações já paralisam as confecções e fazem demissão em massa dos empregados, após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmar nesta quinta-feira (21/1) que o Carnaval deste ano, que seria realizado no mês de julho, foi cancelado.

Até mesmo a Beija-Flor de Nilópolis e a Grande Rio — das mais ricas agremiações do Rio — já demitiram a sua equipe na tarde de hoje.

A Salgueiro anunciou que irá emitir as cartas de demissão nesta sexta-feira (22/1). Todos os barracões serão fechados.

Por mais que as escolas neguem as demissões, não há sentido em manter uma estrutura até o ano de 2022 sem o recebimento de verba para os desfiles anuais. Esta é a grande questão. Cada escola tem na folha de pagamento entre 500 e 600 funcionários e colaboradores.

Em setembro de 2020, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e os presidentes das agremiações informaram que não iriam realizar o tradicional em fevereiro de 2021. Sendo assim, o mês de julho fora escolhido para a celebração, porém Paes jogou um balde de agua fria nos foliões ao confirmar que nada seria feito.

“Parece sem qualquer sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o Carnaval em julho. O evento exige uma grande preparação dos órgãos públicos e das escolas de samba”, disse ele em sua conta oficial no Twitter.