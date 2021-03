‘Entraria se eu tivesse com a terapia em dia’, diz Lumena sobre participar de outro ‘BBB’

A 5ª eliminada do ‘BBB 21’, Lumena Aleluia, parece viver as primeiras semanas fora do reality show bem mais leve e feliz, diferente do comportamento hostil que apresentava dentro da casa. Mesmo não tendo se ‘perdido’ na própria ‘jornada’ dentro do confinamento, ela revelou que adoraria participar novamente das outras edições do programa.

"Menina, entraria, se eu tivesse com a terapia em dia. Na verdade, com as sessões dobradas", brincou, ao responder um dos seus seguidores no Instagram, na noite da última terça-feira (9).

Bem-humorada, Lumena contou que os próximos planos é criar um canal no Youtube em breve. E, que tem gostado bastante dos memes que fizeram com várias frases e situações dela dentro do reality.

"Pode usar, pode brincar, gastar onda, que a ideia é essa mesmo”, disse.