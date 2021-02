Entenda a briga entre Anitta e MC Rebecca que envolveu até o nome de Lexa

MC Rebecca postou uma série de tuítes na última semana onde deu a entender que tinha brigado com Anitta e envolveu também o nome de Lexa. Por trás da história que envolveu indiretas e deixada de seguir no Instagram estava a música “Tô preocupada (Calma amiga)”, uma parceria da cantora de 22 anos com Anitta. A polêmica postada no Twitter fez parte da divulgação do clipe, lançado nesta sexta-feira (26).

“Anitta sabia que as pessoas iriam ficar curiosas. O povo gosta de ver briga e p*taria na internet e optamos por fazer o marketing da música dessa forma. Superfuncionou! O pessoal comentou querendo saber se o desentendimento era real ou não”, celebrou Rebecca, deixando escapar que a ideia de gerar rumor sobre a briga foi da Patroa.

A música tem colaboração do DJ Will22 e, de acordo com Anitta, é um “funkão”.

“É um funk bem favela mesmo, para rebolar a bunda. Não tem nada pop. As pessoas podem esperar um ‘Cai de boca 2.0’”, adiantou Rebecca, citando o proibidão que foi seu primeiro sucesso.

A MC explicou que o novo clipe narra a história de uma amiga muito descontrolada que não pode ver um homem que já quer agarrar. Rebecca revelou que a música tem um fundo de verdade: “Anitta se empolga e se emociona. No primeiro beijo que dá, já quer casar e ter filhos. Eu falo que ela tem que ir com calma, dar uma segurada, parar de ficar emocionada. Brinco com ela, que é muito intensa. O clipe é baseado em fatos reais, porque ela é desse jeito mesmo”.

A Poderosa, além de dar a ideia do marketing, pôde colocar suas ideias em prática no clipe. O vídeo foi gravado em um dia, após dois de produção.

“Rebecca é minha amiga e parceira de trabalho. Foi divertidíssimo fazer parte do projeto. Ela me convidou e me deixou cuidar desde a ideia até a execução. Eu já quase não amo clipe, né? Acho que muita gente vai se identificar ou reconhecer uma amiga assim”, garantiu Anitta.