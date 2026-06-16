'Então é Amor?' estreia no Globoplay; conheça a trama e os personagens da novelinha
Pensada para o consumo pelo celular, a produção acompanha o reencontro de dois jovens
O catálogo do Globoplay aumenta nesta terça-feira, 16, com um novo microdrama. Criada por Gustavo Reiz, com direção de Marcelo Zambelli e produção da Formata, a novelinha original Então é Amor? chega à plataforma com episódios de até dois minutos exibidos em formato vertical.
Pensada para o consumo pelo celular, a produção acompanha o reencontro de dois jovens marcados por uma ligação da infância. O que começa como uma nova chance para um sentimento interrompido pelo tempo logo se transforma em uma trama atravessada por conflitos familiares, interesses financeiros e personagens dispostos a tudo para alcançar seus objetivos.
Conheça os personagens:
Rosa
Rosa (Arianne Botelho) trabalha como empregada na mansão da família Valmori. O vínculo com a casa vem de um sentimento de gratidão herdado da relação que sua mãe manteve com a família no passado.
Gentil, determinada e resiliente, ela sonha em estudar e seguir carreira na área de paisagismo. A rotina, porém, muda quando acontecimentos ligados aos Valmori colocam sua vida no centro de uma série de disputas. Ao longo da história, Rosa passa a lutar pelos próprios projetos e também pelo amor que ressurge de forma inesperada.
Vicente
Vicente (Micael Borges) é o herdeiro da família Valmori. Após anos estudando no exterior, ele retorna ao Brasil disposto a contribuir com os negócios comandados pelo pai.
O reencontro com Rosa desperta sentimentos antigos, mas o romance surge em um momento delicado: Vicente está noivo e precisa lidar com pressões familiares, expectativas profissionais e questões mal resolvidas dentro de casa.
Liz
Liz (Carla Diaz) é noiva de Vicente e a principal vilã da trama. Embora transmita uma imagem de delicadeza e sensibilidade, ela esconde um comportamento manipulador e calculista.
Obcecada por manter Vicente ao seu lado, Liz enxerga as pessoas como peças de um jogo que pode controlar.
Frederico
Frederico (Wagner Santisteban) é sócio nos negócios da família. Aparentemente leal, ele esconde interesses próprios e uma forte inveja de Vicente.
Determinado a conquistar mais espaço na empresa, Frederico busca a aprovação do patriarca da família e não hesita em recorrer a manobras para enfraquecer aqueles que considera seus concorrentes.
Marta
Marta (Cristiana Oliveira) é mãe de Vicente e uma das figuras mais influentes da mansão Valmori. Refinada, exigente e acostumada a controlar tudo ao seu redor, ela vê com preocupação o envolvimento do filho com Rosa. Convencida de que precisa proteger a reputação e o legado construídos pela família, torna-se uma das principais opositoras do romance.
Marco Antônio
Marco Antônio (Deo Garcez) é o responsável por construir o império da família Valmori. Homem de negócios experiente, ele exerce sua autoridade com firmeza e mantém altas expectativas em relação ao futuro do filho.
Por trás da postura rígida, porém existe um pai movido pelo desejo de proteger a família. Sua relação com Vicente é marcada por cobranças constantes, o que contribui para os conflitos.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA