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'Então é Amor?' estreia no Globoplay; conheça a trama e os personagens da novelinha

Pensada para o consumo pelo celular, a produção acompanha o reencontro de dois jovens

Estadão Conteúdo
fonte

Então é Amor, nova novelinha da Globoplay (Reprodução)

O catálogo do Globoplay aumenta nesta terça-feira, 16, com um novo microdrama. Criada por Gustavo Reiz, com direção de Marcelo Zambelli e produção da Formata, a novelinha original Então é Amor? chega à plataforma com episódios de até dois minutos exibidos em formato vertical.

Pensada para o consumo pelo celular, a produção acompanha o reencontro de dois jovens marcados por uma ligação da infância. O que começa como uma nova chance para um sentimento interrompido pelo tempo logo se transforma em uma trama atravessada por conflitos familiares, interesses financeiros e personagens dispostos a tudo para alcançar seus objetivos.

Conheça os personagens:

Rosa

Rosa (Arianne Botelho) trabalha como empregada na mansão da família Valmori. O vínculo com a casa vem de um sentimento de gratidão herdado da relação que sua mãe manteve com a família no passado.

Gentil, determinada e resiliente, ela sonha em estudar e seguir carreira na área de paisagismo. A rotina, porém, muda quando acontecimentos ligados aos Valmori colocam sua vida no centro de uma série de disputas. Ao longo da história, Rosa passa a lutar pelos próprios projetos e também pelo amor que ressurge de forma inesperada.

Vicente

Vicente (Micael Borges) é o herdeiro da família Valmori. Após anos estudando no exterior, ele retorna ao Brasil disposto a contribuir com os negócios comandados pelo pai.

O reencontro com Rosa desperta sentimentos antigos, mas o romance surge em um momento delicado: Vicente está noivo e precisa lidar com pressões familiares, expectativas profissionais e questões mal resolvidas dentro de casa.

Liz

Liz (Carla Diaz) é noiva de Vicente e a principal vilã da trama. Embora transmita uma imagem de delicadeza e sensibilidade, ela esconde um comportamento manipulador e calculista.

Obcecada por manter Vicente ao seu lado, Liz enxerga as pessoas como peças de um jogo que pode controlar.

Frederico

Frederico (Wagner Santisteban) é sócio nos negócios da família. Aparentemente leal, ele esconde interesses próprios e uma forte inveja de Vicente.

Determinado a conquistar mais espaço na empresa, Frederico busca a aprovação do patriarca da família e não hesita em recorrer a manobras para enfraquecer aqueles que considera seus concorrentes.

Marta

Marta (Cristiana Oliveira) é mãe de Vicente e uma das figuras mais influentes da mansão Valmori. Refinada, exigente e acostumada a controlar tudo ao seu redor, ela vê com preocupação o envolvimento do filho com Rosa. Convencida de que precisa proteger a reputação e o legado construídos pela família, torna-se uma das principais opositoras do romance.

Marco Antônio

Marco Antônio (Deo Garcez) é o responsável por construir o império da família Valmori. Homem de negócios experiente, ele exerce sua autoridade com firmeza e mantém altas expectativas em relação ao futuro do filho.

Por trás da postura rígida, porém existe um pai movido pelo desejo de proteger a família. Sua relação com Vicente é marcada por cobranças constantes, o que contribui para os conflitos.

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