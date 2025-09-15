Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Emmy: Owen Cooper, de Adolescência bate recorde e faz discurso inspirador ao ganhar prêmio

Estadão Conteúdo

Owen Cooper, que dá vida a Jamie Miller na minissérie Adolescência, da Netflix, foi premiado como Melhor Ator em Minissérie no Emmy 2025, neste domingo, 14. Aos 15 anos, ele se tornou o homem mais jovem a vencer um Emmy e deu um discurso inspirador.

"É tão surreal. Quando comecei a fazer aulas de teatro, três anos atrás, eu não esperava estar nos Estados Unidos, muito menos aqui", começou ele. "Esta noite prova que se você ouvir, se você focar, você pode conquistar qualquer coisa na vida. Eu não era nada há três anos, e estou aqui. Se você focar, ouvir e sair da sua zona de conforto quem se importa se você passar vergonha? Qualquer coisa é possível".

O jovem ator ainda agradeceu a seus pais e aos colegas de produção: "A estatueta tem meu nome, mas ela pertence a todas as pessoas que trabalharam na série".

Adolescência foi a grande vencedora da noite no Emmy. a produção se consagrou nas categorias de Minissérie, levando todos os prêmios a que concorria: Melhor Minissérie, Direção, Roteiro, Ator (Stephen Graham), Atriz Coadjuvante (Erin Doherty) e Ator Coadjuvante, para Cooper.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Emmy 2025

Melhor Ator

Minissérie

Owen Cooper
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

THE TOWN

Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica

A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

15.09.25 9h06

CULTURA

Dona Onete leva os sucessos do carimbó xamegado paraense ao palco do The Town

A rainha do carimbó xamegado, já consagrada em palcos como o Rock in Rio 2019, protagonizou momentos marcantes ao lado de Joelma

14.09.25 22h05

FIGURINO

Gaby Amarantos domina o palco como Boiúna com mais de 10 mil cristais no The Town

As cores do figurino ainda remetem à capa do álbum "Treme", com o verde da Amazônia e o roxo do açaí.

14.09.25 21h29

Cultura

Hermeto Pascoal, o multi-instrumentista, morre aos 89 anos

Ele estava internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro

13.09.25 21h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

COMEMORAÇÃO!

Dança dos Famosos: Silvero Pereira e paraense Thais Sousa alcançam 1º lugar; assista a apresentação

Na noite deste domingo (14), a dupla apresentou o ritmo piseiro, ao som da música “Aquelas Coisas”, de João Gomes

14.09.25 20h52

desabafo

Mulher de Bruce Willis diz que acidente em 'Duro de Matar' criou problema de saúde para o ator

Em entrevista à rede americana Fox News, Emma afirmou que Willis não usou proteção adequada durante a gravação de uma cena debaixo de uma mesa, o que lhe causou danos em um dos ouvidos

14.09.25 10h57

CINEMA

Cametá é cenário do próximo thriller policial “Marés de Sangue”

Cametá entra de forma expressiva no mapa do cinema nacional, mostrando a riqueza cultural da cidade, ao mesmo tempo em que leva suspense e emoção para a tela grande

15.09.25 8h00

ABUNDÂNCIA

Musa de conteúdos adulto no Brasil vence 'Super Miss Bumbum'; veja imagens!

O concurso exige desfiles, entrevistas e avaliação estética.

14.09.25 16h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda