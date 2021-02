Emma Watson se aposentou para formar família, diz jornal

Aos 30 anos, a atriz britânica Emma Watson, que não aparece nas telas de cinema desde 2019, se aposentou da atuação, segundo o seu agente em entrevista ao jornal Daily Mail.

De acordo com outra fonte do tabloide, Emma decidiu não aceitar mais papéis no cinema ou na TV, se concentrando ao invés disso em sua relação com o empresário Leo Robinson, com quem namora há um ano e meio.

Emma está fugindo dos holofotes, e buscando uma vida sossegada com Leo. Eles querem viver discretamente, e ela está pensando em começar uma família.", disse o agente da atriz.

A atriz, que completa 31 anos em abril, ficou famosa pela saga "Harry Potter" (2001-2011) e apareceu em vários outros filmes de destaque depois do fim da franquia, como "As Vantagens de Ser Invisível" (2012), "Bling Ring" (2013) e "A Bela e a Fera" (2017).