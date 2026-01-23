Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Emma Stone se torna mulher mais nova a ter 7 indicações ao Oscar

pesar de não deter mais o posto, Streep segue sendo a pessoa com maior número de indicações ao Oscar de toda a historia. Das 21 disputas, a atriz venceu três vezes.

Estadão Conteúdo

Emma Stone tornou-se a mulher mais nova a acumular sete indicações ao Oscar. A marca foi alcançada na manhã da última quinta-feira, 22, quando a artista foi nomeada nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Filme (como produtora) por Bugonia.

Aos 37 anos, a Stone ganhou o título que antes pertencia à Meryl Streep. Segundo o Hollywood Reporter, o marco havia sido conquistado anteriormente pela americana quando ela tinha 38 anos.

Apesar de não deter mais o posto, Streep segue sendo a pessoa com maior número de indicações ao Oscar de toda a historia. Das 21 disputas, a atriz venceu três vezes.

Stone já acumula duas vitórias do Oscar ao longo de sua carreira. A primeira delas foi por La La Land (2017) e a segunda, com Pobres Criaturas (2024), ambas na categoria de Melhor Atriz. Por este último, que também produziu, foi ainda indicada como produtora na categoria de Melhor Filme. Antes disso, a artista ainda foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante pelo trabalho em Birdman (2015) e, mais recentemente, em A Favorita (2019).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/OSCAR/INDICADOS/EMMA STONE/RANKING
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

Oscar 2026: Saiba onde assistir aos indicados a 'Melhor FIlme'

Na categoria principal da noite estão indicados 10 filmes; confira a seguir onde assistir cada título

23.01.26 12h59

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

PROGRAMAÇÃO

Mostra de Cinema Japonês chega a Belém com sessões gratuitas no Cine Líbero Luxardo

Evento reúne seis filmes contemporâneos do Japão em uma semana de programação gratuita

22.01.26 11h52

PEDIDO

Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show

Cantor comentou repercussão de cenas com ex-namorada em 'Três Graças', durante show

22.01.26 8h53

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

CINEMA

Diretor de ‘Sirât’, filme concorrente ao Oscar, alfineta brasileiros: ‘Ultranacionalistas’

O longa do espanhol Oliver Laxe concorreu com “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, no Globo de Ouro e perdeu. As produções disputam, novamente, na maior premiação mundial de cinema

23.01.26 9h19

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (23/01)?

O filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

23.01.26 11h00

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda