Emma Stone se torna mulher mais nova a ter 7 indicações ao Oscar

Emma Stone tornou-se a mulher mais nova a acumular sete indicações ao Oscar. A marca foi alcançada na manhã da última quinta-feira, 22, quando a artista foi nomeada nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Filme (como produtora) por Bugonia.
Aos 37 anos, a Stone ganhou o título que antes pertencia à Meryl Streep. Segundo o Hollywood Reporter, o marco havia sido conquistado anteriormente pela americana quando ela tinha 38 anos.
Apesar de não deter mais o posto, Streep segue sendo a pessoa com maior número de indicações ao Oscar de toda a historia. Das 21 disputas, a atriz venceu três vezes.
Stone já acumula duas vitórias do Oscar ao longo de sua carreira. A primeira delas foi por La La Land (2017) e a segunda, com Pobres Criaturas (2024), ambas na categoria de Melhor Atriz. Por este último, que também produziu, foi ainda indicada como produtora na categoria de Melhor Filme. Antes disso, a artista ainda foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante pelo trabalho em Birdman (2015) e, mais recentemente, em A Favorita (2019).
