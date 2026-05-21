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'Emily em Paris' chegará ao fim na 6ª temporada e Lily Collins promete final fantástico

Estadão Conteúdo

A sexta temporada de Emily em Paris, atualmente em produção, será a última da série. A informação foi anunciada nesta quinta-feira, 21, pela Netflix.

"Mesma cidade, último capítulo! Depois de 6 anos, Emily em Paris chegará ao fim na sua sexta e última temporada", formalizou a plataforma de streaming em suas redes sociais, com um vídeo de Lily Collins anunciando sua despedida da personagem.

"Nosso elenco e equipe estão colocando todo o amor na criação dessa temporada fantástica de despedida que estamos gravando agora", compartilhou a atriz, que disse estar empolgada para que os fãs acompanhem o desfecho da sua jornada.

A temporada final da série de romance despediu-se da Itália e iniciou suas gravações em Mônaco e na Grécia. Na história, Collins interpreta a personagem titular, uma executiva de marketing de Chicago que consegue o emprego dos sonhos em Paris e começa uma jornada transformadora na Europa.

Além de Paris, a protagonista passou por Roma, Veneza, Saint-Tropez e Megève. O elenco também inclui Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount e Camille Razat.

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Emily em Paris

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