Emanuel Franco mostra 'Trajetos da poeira' na Galeria Elf, em Belém; conheça a mostra

A construção de um trabalho de arte visual é capaz de provocar sentimentos, atitudes e (re)descobertas bem interessantes e profundas no próprio artista como nos espectadores, a partir de um olhar perscrutador de algo que passaria desapercebidamente no dia a dia. É o que se apreende ou se confirma a partir da exposição "Trajetos da poeira", do artista visual e professor Emanuel Franco, na Galeria Elf, em Belém (PA). Aberta no dia 10 deste mês e podendo ser conferida até 21 de setembro, a mostra traz entre outras nuances, atrações, o fato de ter sido (ou estar sendo construída) mediante o (re)aproveitamento de lonas de caminhão e outros elementos de valor estético justamente encontrados pela sensibilidade desse artista. Emanuel vai estar, inclusive, a frente da ação educativa da versão deste ano do Arte Pará.

" 'Trajetos da poeira' são obras resultantes das trajetórias de um olhar em percursos realizados por mim em rodovias brasileiras, em especial amazônicas, desde a década de 90, na função de artista visual e curador de exposições", revela Emanuel. Ele diz que "o conteúdo dessa mostra está definido por recortes de lonas surradas, comuns na proteção de cargas nos caminhões, obras componentes das sub séries 'Animais na pista'; 'Meio terra, meio água'; 'Igrejinhas de beira de estrada' e 'Vieirinhas', e de objetos tridimensionais com apropriação de utensílios arrecadados em comércios, armazéns, borracharias, restaurantes e similares, localizados em beiras de estradas".

Lonas de caminhão viram obras de arte confeccionadas pelo artista visual Emanuel Franco, em Belém (PA) (Foto: Divulgação)

Composições

As lonas de caminhão, como relata Emanuel Franco, são adquiridas junto aos loneiros, profissionais responsáveis pelos reparos desses itens. "Além das obras produzidas com as lonas, temos pintura em acrílica derivadas da série 'Animais na pista'", conta.

Essa exposição sinaliza mais uma fase da trajetória de Emanuel Franco na área das artes visuais, iniciada no final da década de 70, participando em Belém de mostras coletivas. Na mostra, o público pode conferir um trabalho de composição que impressiona pela dedicação do artista em organizar peças capazes de provocar no espectador a diferentes sensações e descobertas. Para isso, Emanuel construiu, a partir da criatividade no uso de cores e formatos, peças instigantes, como o que reúne "pássaros" de lona girando em torno de um círculo central confeccionado a partir do mesmo material.

Recortes de lona sustentam e dialogam com ambientes diferenciados, em formatos específicos. Nessas estruturas (seja em partes ou uma peça por inteira), pontuam objetos captados em locais diversos e trabalhados pelo artista.

Desse modo, um funil, uma imagem sacra, uma colher de pau, um brinquedo peão, uma caneca de alumínio, um ferrolho, panelas e outros objetos ganham novas vidas simbólicas em "Trajetos da poeira". Esse título da exposição remete o espectador à trajetória do próprio artista ao longo de décadas de trabalhos, na poeira deixada para trás na caminhada.

"Considero as artes visuais como uma grande portadora de divulgação de conhecimentos e de resultados expressivos para a constituição educacional e cultural de um indivíduo", pontua Emanuel Franco. Ele informa que, além da exposição, será realizada, em breve, uma programação paralela com rodas de conversas presenciais de assuntos relativos ao conteúdo abordado.

Serviço:

Exposição "Trajetos da poeira"

Do artista visual e professor Emanuel Franco

Na Galeria Elf, na avenida Governador José Malcher,

Passagem Bolonha, 60, no bairro de Nazaré

Visitação:

De terça a sexta, de 14h as 19h

Aos sábados, de 10h as 14h, exceto em feriados

Entrada franca