Em viagem só com amigas, Mayra Cardi lembra de ‘culpa’ que sentia no passado

Nesta quinta-feira (18), Mayra Cardi postou fotos em suas redes sociais onde aparece em uma viagem que fez apenas com as amigas. Na postagem, a coach falou sobre a culpa que sentia no passado.

"Amo trabalhar, amo meus filhos e como toda mãe me senti 'culpada' durante muitos anos toda vez que resolvia fazer algo para mim, seja ter meus momentos, gastar comigo mesma, sair com amigas ou viajar sozinha ou com amigas. Eu deixava de fazer pois me sentia culpada ou uma péssima mãe ou sentia que não estava trabalhando o suficiente! Enfim, hoje depois de muita terapia, muitos estudos, entendo que todas nós precisamos ter nossos momentos, quanto mais momentos de qualidade meus eu tiver, melhor mãe, melhor empresária eu serei! Resumo: 'mulheres cuidem de vocês'", escreveu.

A influencer ainda postou um vídeo nadando nua na companhia das amigas.