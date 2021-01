Em meio a polêmicas de agressão e assédio psicológico, Duda Reis deixa de seguir Nego do Borel

O rompimento entre Nego do Borel e Dudas Reis parece não ter sido tão amigável quanto o ex-casal tentou mostrar nas redes sociais em dezembro do ano passado. Por trás das fotos românticas, pode ter existido uma relação de assédio psicológico, empurrões e descobertas de traição, segundo a colunista Fábia Oliveira.

Na tentativa de ir embora da casa do cantor, Duda teria dito que iria apenas dar uma volta e não mais retornou. A colunista assegurou que a modelo pretendia terminar o noivado expondo toda verdade sobre o que viveu ao lado do Nego, mas na hora H mudou de ideia e colocou panos quentes na situação.

De acordo com Fábia, amigos próximos a Duda afirmam que ela está com receio de retornar à casa do artista, principalmente por existir um comportamento abusivo por parteo de Nego, que inclui ofensas e agressões físicas.

Recentemente, internautas perceberam que a influencer teria deixado de seguir o ex nas redes sociais e apagou todas as fotos com ele. Em seu perfil no Instagram, a única foto que Duda ainda mantém é o post no qual eles anunciaram o fim do relacionamento.