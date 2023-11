Em exposição são retratados o meio ambiente e o cotidiano de trabalhadores de Paragominas  

Retratados em oito telas pintadas pela artista visual Renata Sousa, o meio ambiente e o cotidiano de trabalhadores de Paragominas é apresentado na exposição "Paragominas em Cores". O projeto tem o objetivo de salvar a cultura e os costumes do município por meio dos quadros pintados, incentivando um debate sobre a realidade do meio ambiente da cidade. "Através da exibição e análise dos seus saberes e culturas, tanto nos quadros, quanto na Oficina, o objetivo é colocar os trabalhadores e residentes de Paragominas como protagonistas do projeto, tal como, as suas relações com o meio ambiente", destaca Renata.

Foram selecionadas sete profissões que fazem parte do cotidiano de trabalhadores da cidade para servirem como modelos para a produção das telas e uma tela interativa. As profissões refletem as relações entre o meio ambiente e o cotidiano dos trabalhadores. Dentre os serviços estão: agricultor, apicultor, gari, feirante ou pequeno produtor, reflorestador, engenheiro florestal ou fiscalizador ambiental e catador de matérias recicláveis. A tela interativa pretende estimular a participação do público a compor coletivamente uma obra e tem por objetivo mostrar ao público, a importância do trabalho coletivo para a arte, para a manutenção do local onde se vive e para a preservação do meio ambiente.

O projeto composto pelas oito telas será exposto ao público no município de Paragominas, de modo presencial, no dia 24 de novembro. "Retratar a realidade de um município com a arte da pintura proporciona aos seus residentes um sentimento de reconhecimento e pertencimento que ultrapassam as barreiras do racional, possibilitando olhar seu cotidiano por outra ótica", diz a artista visual. Além disso, o projeto também conta com uma oficina de iniciação à pintura, que aconteceu no dia 7 de novembro, na cidade de Paragominas, e teve como público-alvo as crianças que estudam na rede pública de ensino.

Natural de Bragança, desde criança, Renata Sousa apresentou aptidão para as artes plásticas, como o desenho e a pintura. Atualmente, faz de seu talento uma vertente profissional, pois, além disso, também é formada em tecnologia em Gestão Ambiental e graduanda em Engenharia Florestal. "Paragominas em Cores" é a segunda exposição da artista plástica, depois de sua estreia com "Faces Bragantinas", em 2021, e foi contemplada pelo Edital n° 12/2022 - Prêmio FCP de incentivo à Arte e à Cultura - 2023.

Segundo Renata, a ideia da exposição "Paragominas em Cores" surgiu a partir da observação do cotidiano da cidade e dos trabalhadores e a sua relação com o meio ambiente. "Pois Paragominas é considerada uma cidade com "selo verde", com o crescimento e desenvolvimento da mesma alinhada com a preservação ambiental", diz a artista.

A pintora espera que com esse projeto a população tenha cada vez mais consciência da importância da preservação ambiental e a arte seja uma ferramenta de observação e conscientização. "Espero muito que gostem das telas pintadas", declara.

Renata Sousa afirma que a expectativa para a exposição está muito alta. "Desde o início desse projeto, que começou com a oficina de iniciação à pintura com as crianças, tem sido lindo compartilhar o lado sustentável da arte com elas e a população. Espero que as pessoas gostem e tenham cada vez mais interesse sobre a temática", finaliza a pintora.