Em Dubai, Nego do Borel bate boca e perde dente da frente

Nego do Borel perdeu um dos dentes incisivos inferiores ao bater com a boca na caixa de som, durante uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes. O cantor compartilhou em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (4), um vídeo onde mostra a “janelinha”.

O cantor se filmava, bebia champanhe e dançava animadamente quando aconteceu o acidente. No entanto, ele não largou o celular e fez piada com a situação. "Cara**o! Eu perdi o Neymar, doutor !", brincou o artista.

Sem perder a pose, Nego riu até cair no chão.