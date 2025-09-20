Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Em cadeira de rodas, Faustão comparece no casamento da filha, Lara

Cerimônia foi realizada na própria casa do apresentador, em São Paulo

Estadão Conteúdo

O apresentador Faustão compareceu à cerimônia de casamento de sua filha, Lara Silva, neste sábado, 20. Aos 75 anos e após passar por cirurgias de transplantes de órgãos recentemente, ele necessitou de uma cadeira de rodas para auxiliar sua locomoção.

Um vídeo com o momento foi publicado por seu filho, o também apresentador João Silva, nos stories do Instagram. Nele, Faustão aparece de mãos dadas com sua mulher, Luciana Cardoso, enquanto é empurrado por seu filho mais novo, Rodrigo.

Conforme uma publicação feita no Instagram de Lara, o casamento com Julinho Casares ocorreu na casa de seu pai, Fausto Silva, em São Paulo. Ela e o marido, Julinho, começaram a namorar em 2020.

VEJA MAIS

image Faustão 'está bem', mas precisa de 'cautela e muita fisioterapia', diz filho
No último dia 28 de agosto Faustão recebeu alta do hospital em que estava internado desde maio

[[(standard.Article) João Silva, filho de Faustão, recebe Lauryn Hill e Travis Scott em festa pós-The Town]]

Por que Faustão está usando cadeira de rodas?

O apresentador passou por uma série de problemas de saúde nos últimos anos, como um transplante de coração em 2023 e um de rim em 2024. Em 2025, ficou internado por cerca de três meses, entre maio e agosto, quando tratou uma infecção bacteriana aguda com sepse e precisou fazer um transplante de fígado e um retransplante de rim.

Ele teve alta do hospital em 28 de agosto e desde então tem continuado o tratamento em casa. No último dia 6 de setembro seu filho, João, afirmou que Faustão está bem". Acho que em dois meses nós vamos ver uma bela melhora. O prognóstico é esse: de recuperação, cautela, treinamento físico, muita fisioterapia".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

faustão

faustão em cadeira de rodas

casamento da filha de faustão
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Comediante Max Petterson compartilha fotos de Belém e declara estar apaixonado pela cidade

Youtuber se diverte em casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos

19.09.25 21h45

CULTURA

Quinteto Caxangá leva o chorinho a quatro municípios do Pará

As apresentações vão iniciar neste domingo (21) em Vigia, a partir das 19h

19.09.25 21h14

QUE TAL?

Ex-BBB Alane Dias exibe próteses dentárias de 'vampiro' e surpreende a web: 'Aprontando'

Recentemente, ex-BBB também descoloriu as sobrancelhas, mas já retornou ao tom castanho natural

19.09.25 21h06

THEATRO DA PAZ

‘Traidor’ marca reencontro de Marco Nanini com público paraense em quatro apresentações

Espetáculo mistura tragédia e humor em narrativa fragmentada que aborda pandemia, tecnologia e política

19.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Grande Encontro Por Um Mundo Melhor

Saiba tudo sobre o show gratuito de Ivete Sangalo no Mangueirão neste sábado (20/9)

Amazônia Live apresenta o "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor" em Belém com grandes atrações; veja programação completa, transferência, artistas, horários, regras de acesso e detalhes sobre transporte gratuito

20.09.25 8h00

FESTIVAL

Ivete Sangalo chega a Belém para show no Mangueirão

Cantora participa do festival “Grande Encontro - Por Um Mundo Melhor”, evento que antecipa a COP 30, neste sábado (20)

20.09.25 14h37

CELEBRIDADES

Em cadeira de rodas, Faustão comparece no casamento da filha, Lara

Cerimônia foi realizada na própria casa do apresentador, em São Paulo

20.09.25 16h54

CULTURA

Sairé 2025: Disputa dos Botos Tucuxi e Cor de Rosa agita noite de sábado (20) em Santarém (PA)

Mais de 100 mil pessoas participam do Sairé iniciado na quarta (18), no oeste do Pará, com programação religiosa e profana nos espaços da cidade

20.09.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda