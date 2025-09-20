Em cadeira de rodas, Faustão comparece no casamento da filha, Lara

O apresentador Faustão compareceu à cerimônia de casamento de sua filha, Lara Silva, neste sábado, 20. Aos 75 anos e após passar por cirurgias de transplantes de órgãos recentemente, ele necessitou de uma cadeira de rodas para auxiliar sua locomoção.

Um vídeo com o momento foi publicado por seu filho, o também apresentador João Silva, nos stories do Instagram. Nele, Faustão aparece de mãos dadas com sua mulher, Luciana Cardoso, enquanto é empurrado por seu filho mais novo, Rodrigo.

Conforme uma publicação feita no Instagram de Lara, o casamento com Julinho Casares ocorreu na casa de seu pai, Fausto Silva, em São Paulo. Ela e o marido, Julinho, começaram a namorar em 2020.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) João Silva, filho de Faustão, recebe Lauryn Hill e Travis Scott em festa pós-The Town]]

Por que Faustão está usando cadeira de rodas?

O apresentador passou por uma série de problemas de saúde nos últimos anos, como um transplante de coração em 2023 e um de rim em 2024. Em 2025, ficou internado por cerca de três meses, entre maio e agosto, quando tratou uma infecção bacteriana aguda com sepse e precisou fazer um transplante de fígado e um retransplante de rim.

Ele teve alta do hospital em 28 de agosto e desde então tem continuado o tratamento em casa. No último dia 6 de setembro seu filho, João, afirmou que Faustão está bem". Acho que em dois meses nós vamos ver uma bela melhora. O prognóstico é esse: de recuperação, cautela, treinamento físico, muita fisioterapia".