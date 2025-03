Ellen Pompeo estrela 'Uma Família Perfeita', baseada em caso real: 'É a condição humana'

Se Ellen Pompeo fosse encontrar um novo papel após 20 anos como protagonista na série Grey's Anatomy da ABC, teria que ser algo muito bom. Ela acha que encontrou isso como uma supermãe cujo mundo desaba em Uma Família Perfeita, série do Hulu (disponível no Brasil pelo Disney+).

"Eu estava procurando um verdadeiro desafio criativo. Acho que esta foi uma oportunidade para eu desaparecer completamente em um papel", diz ela. "Personagens assim não aparecem com muita frequência."

Uma Família Perfeita ficcionaliza a verdadeira história de Natalia Grace, uma órfã nascida na Ucrânia com nanismo, adotada por uma família americana que logo a acusa de ser uma adulta problemática se passando por uma criança.

Pompeo interpreta a mãe adotiva, que se tornou uma palestrante e autora renomada após criar um filho com autismo, mas agora se vê em um ponto sem volta com Natalia, com seu casamento abalado, em perigo jurídico e com sua reputação em frangalhos.

"Estávamos pegando toda essa pesquisa que tínhamos e ampliando certos momentos ou ajustando outros para uma espécie de licença dramática", diz a criadora e coprodutora executiva Katie Robbins, que também criou Sunny e escreveu para a série The Affair.

"O importante era contar algo propulsor, compulsivamente assistível. Mas, no final das contas, o mais importante era contar a história de uma maneira autêntica às pessoas envolvidas."

Ao longo dos anos, o caso tem sido o foco de vários programas de TV, podcasts e documentários, incluindo a série documental da Discovery O Curioso Caso de Natalia Grace.

Se os espectadores esperam obter clareza sobre quem são os heróis, eles não a encontrarão em Uma Família Perfeita. A série conta a história de múltiplos pontos de vista, avançando e retrocedendo, para criar um complexo drama familiar que também tem elementos de suspense.

"Você realmente precisa prestar atenção em quem está contando a história", diz Robbins. "Usar a perspectiva parecia uma oportunidade tanto para contar a história de uma maneira nova, mas também para nos permitir, como contadores de histórias, levar os espectadores em uma experiência que os ajudaria a confrontar seus próprios preconceitos de maneiras inesperadas."

A série começa pela perspectiva dos pais adotivos - Mark Duplass interpreta o marido - que se voltam contra o novo membro da família, mas depois muda para o ponto de vista de Natalia (interpretada por Imogen Faith Reid), quebrando lentamente quaisquer julgamentos precipitados que o espectador possa ter tido.

"Todo mundo entra na experiência dessa história com uma maneira diferente de olhar para ela", diz a produtora executiva Sarah Sutherland. "É meio que um teste de Rorschach. Eu apenas pensei que era super fascinante lidar com esse tipo de desconforto."

Os oito episódios mesclam sem esforço as sombras e a luz, mostrando momentos de leveza familiar, mas também cenas de terror, como quando Natalia se aproxima da cama dos pais com uma faca.

"Em termos de tom, eu acredito muito que a vida é uma verdadeira mistura de gêneros", diz Robbins. "Os momentos mais felizes da minha vida muitas vezes foram interrompidos por tragédias, e nos momentos mais tristes, muitas vezes me encontrei achando algo absurdamente hilário. Então, sempre que eu escrevo, tento deixar tudo isso nessa tensão, porque é assim que é ser uma pessoa."

No seu cerne, Uma Família Perfeita é sobre como somos criados e como isso pode ecoar através das gerações. Aprendemos como a personagem de Pompeo foi tratada por sua mãe e como Natalia nem sempre foi criada com amor familiar, preparando-as para um confronto.

"Estamos examinando as maneiras nas quais a forma como se é criado transborda e afeta a maneira como se é um pai", diz Robbins. "Isso muda a maneira como você percebe o mundo. E eu acho que isso é uma coisa fascinante que percorre o arco desta série."

Pompeo vê um ponto ainda maior - como hoje em dia, todos têm sua própria versão definitiva dos eventos e veem as coisas através de suas próprias lentes.

"Mesmo sabendo que está errado, é necessário uma quantidade extraordinária de humildade para admitir que está errado. É muito mais fácil simplesmente seguir em frente, se apegar ao ego e dizer, 'Eu não estava errado'", ela diz.

"Vemos isso com o que está acontecendo em nosso país agora. As pessoas vão lutar até a morte antes de admitir que estavam erradas. Não importa o que vemos, certo?" ela acrescenta.

"Estamos vendo coisas diante dos nossos olhos, e as pessoas estão dizendo algo diferente, e estamos escolhendo acreditar no que foi dito em vez do que estamos vendo. E essa é a condição humana."