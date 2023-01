Elieni Tenório apresenta exposição 'A Linha do Tempo' em sala especial da TV Liberal

A artista visual paraense Elieni Tenório apresenta sua exposição “A Linha do Tempo” na sala João Carlos Pereira, da TV Liberal, em Belém. A mostra traz um recorte da construção artística de Elieni, mostrando sua evolução até as obras mais atuais. A artista usa técnicas mistas sobre suportes pouco convencionais.

Segundo a artista, “esse convite surgiu em uma conversa desde o ano passado com meu amigo curador Serginho. Foi aceito na hora! Porque é de extrema importância para nós, enquanto artistas, termos essa oportunidade de estar divulgando nossas obras, nossa arte e nosso trabalho. Principalmente dentro de um espaço como o Liberal, que tem uma grande audiência. O que o artista quer é essa divulgação, poder mostrar ao público seu trabalho, principalmente para aquelas pessoas que nem sempre podem ter acesso com a arte. A exposição traz um recorte da minha construção artística, que mostra a evolução do meu trabalho como uma linha do tempo, que mostram obras que vão do salão do primeiro passo no CCBEU até minhas produções mais recentes”, afirmou.

“Desenho, gravuras, pinturas são técnicas presentes no meu trabalho o tempo todo. É um processo que me dá a oportunidade de costurar, colar, recortar e reproduzir. Desconstruir para construir. E esse processo não linear é bastante desafiador, mas ao mesmo tempo apaixonante porque expresso a minha realidade através dele”, comentou.

Elieni destacou ainda que a arte para ela, é um casamento. “É minha maneira de desabafar para o mundo. É como se eu pudesse escrever meu dia a dia através das minhas pinturas, minhas vivências desde a infância até hoje. Aos poucos, fui crescendo e expandindo meu trabalho lá fora. Na época da pandemia, foi quando eu mais produzi, pois estou sempre trabalhando. O atelier é meu refúgio. Foi a forma que eu lidei com esses momentos difíceis”, concluiu a artista.