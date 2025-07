Eliana ganha programa exclusivo na TV Globo

Contratada pela Globo em junho de 2024, Eliana vai ganhar um programa para chamar de seu na emissora. Até agora, a apresentadora esteve à frente de atrações como The Masked Singer, na TV Globo, e Saia Justa, no canal pago GNT, mas, a partir do próximo ano, terá um espaço fixo na programação da TV aberta.

A nova atração ainda não teve o nome divulgado e está em fase de desenvolvimento. A estreia está prevista para 2026, com exibição aos finais de semana.

"Eliana ganhará um novo programa na TV Globo em 2026. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano", informou ao Estadão a equipe de comunicação da Globo.

Em 1º de abril de 2024, Eliana anunciou sua saída do SBT, emissora na qual trabalhou nos últimos 15 anos (além de ter tido uma passagem anterior nos anos 1990, quando apresentou atrações infantis). Em seu lugar, a emissora esticou o Domingo Legal, dando sete horas de programação a Celso Portiolli por domingo, e antecipou os programas de Rebeca e Patricia Abravanel, filhas de Silvio Santos.

De malas prontas para sair, ainda houve tempo de ela apresentar seus últimos programas - o derradeiro foi em 23 de junho. No mesmo dia, Patricia pediu "perdão" à apresentadora "em nome da família" de Silvio Santos. A oficialização de sua contratação pela Globo ocorreu na quinta-feira seguinte, dia 27 do mesmo mês (clique aqui para ver o vídeo).