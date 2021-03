'Ele não é meu pódio', revela Juliette sobre quebrar ‘aliança’ no ‘BBB 21’ com Gilberto

Mesmo não tendo votado em Gilberto, durante a formação de paredão no último domingo (14), Juliette resolveu romper laços afetivos com o economista ao não o considerar mais digno de permanecer no pódio de finalistas do ‘BBB 21’.

Durante a manhã de hoje (15), a advogada fez um longo desabafo para a Sarah sobre a conversa que teve com Gil na noite de ontem, após a formação do paredão na casa.

"Acrescentei que não tinha votado nele, porque ele achava que eu tinha, mas eu deveria ter votado nele, sim, porque ele foi desleal comigo, porque ele falou mal de mim. Falou mal, não, me julgou mal. Falou, deve ter falado muito, ele fala", iniciou a maquiadora.

"Ressaltei a ele que não tinha raiva dele, continuaria falando com ele, seria amiga dele, mas eu me descomprometi das promessas que eu tinha feito antes, porque eu não vou ficar passando a mão na cabeça dele quando eu não concordar", continuou.

"Então vocês brigaram ontem?", perguntou Sarah.

Juliette explicou para a sister que não houve briga entre eles, mas que a partir de agora não irá ser mais leal às promessas feitas durante o início do programa, em referência ao ‘G3’, grupo em que a paraibana, Gil e Sarah pertenciam.

"Ele não é meu pódio. Estou descomprometida das coisas que fiz a ele. Eu vou julgá-lo a partir de agora pelas ações dele, e não por meu carinho, meu amor, e minha lealdade, porque ele quebrou isso. Eu não posso ficar obrigada pelo meu sentimento, ele fazendo coisa está me chateando, e eu dizendo: 'Não voto, porque ele é meu parceiro'. Eu não vou fazer isso", concluiu,