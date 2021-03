‘Ele está falando muita m***’, criticou ex-namorada do Arthur sobre atuação dele no ‘BBB 21’

A ex-namorada de Arthur, do ‘BBB 21’, Hemilly Bellon, virou assunto na web nas últimas semanas por ter traços parecidos com o de Carla Diaz, que vive um romance com o participante dentro do programa.

Ela explicou em suas redes sociais nesta sexta-feira (12), que não sente mais nada pelo crossfiteiro. A influenciadora digital respondeu uma série de outras perguntas dos seguidores e revelou que não sabe se participaria de um reality show.

"No mundo que a gente vive, as pessoas não têm empatia, tem muito ódio, eu acho. Qualquer coisa que a gente fala está cancelado", disse.

A participação de Arthur dentro do ‘BBB’ não tem sido vista com bons olhos pela ex-companheira. Ela, inclusive, o criticou. "A minha opinião agora é que ele realmente não está se ajudando. E eu fico muito triste com isso porque eu sei que ele tem o coração bom, porém ele não se ajuda, realmente ele está falando muito merda. Infelizmente".