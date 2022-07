'Ela me trata no masculino', diz namorada de Cláudia Rodrigues

A namorada de Cláudia Rodrigues, Adriane Bonato, contou em entrevista à Luciana Gimenez que a atriz a trata como se fosse homem. Segundo a empresária, Cláudia não está acostumada a se relacionar com uma mulher.

"Ela me trata no masculino. Me trata como ele", disse a empresária. Adriane pontuou que Cláudia nunca teve um relacionamento com outra mulher: "Acho que ainda está caindo a ficha. Ela está se encontrando", disse Adriane.

"Na cabeça dela, ela ama a Adriane que é uma mulher, mas ela age como seu eu fosse homem. Ela me chama de 'amor' e fala 'ele'. Ela me trata no masculino. Ela me trata como ele e não como ela", completou.

A namorada da atriz contou também como aconteceu o primeiro beijo entre elas. "Ela me roubou um beijo e isso me assustou. Sempre fui muito recatada, me preservei. Ela me beijou em uma festa da minha família. Minha avó, com 98 anos, estava do lado. No caminho para casa, ela me falou que estava apaixonada por mim. O jeito Claudinha de ser é esse: sempre muito direta. Eu nunca vi uma pessoa tão direta. Falei que achava que ela estava confundindo as coisas. Tinha medo que ela sofresse novos preconceitos", disse.

As duas começaram a namorar em junho, mas são amigas há 10 anos. Elas passaram um período morando em Curitiba, no Paraná, e agora vivem juntas na cidade do Rio de Janeiro.

