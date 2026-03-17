Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Efeito Oscar: Alices, Carlos, Tânias e Wagners têm ingressos gratuitos no cinema

Estadão Conteúdo

Uma ação especial tem chamado a atenção dos cinéfilos nesta semana. Pessoas com os nomes Alice, Carlos, Tânia, Wagner e até variações como Vagner e Tanya, podem assistir gratuitamente a qualquer filme em cartaz nas salas da Cinesystem até esta quarta-feira, 18.

Para garantir o benefício, basta apresentar um documento oficial com foto diretamente na bilheteria. Cada cliente tem direito a uma cortesia por CPF, válida para uma sessão no mesmo dia, conforme a disponibilidade de assentos. A promoção não permite retirada antecipada nem o acúmulo com outros descontos.

Referência ao Oscar e ao cinema brasileiro

A iniciativa faz parte de uma campanha inspirada no Oscar 2026 e no destaque recente do cinema brasileiro. Os nomes escolhidos remetem ao elenco do filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura.

O longa chegou à premiação com quatro indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, mas não levou estatuetas. Ainda assim, ajudou a impulsionar o interesse do público por produções nacionais.

A ação também dá continuidade à campanha anterior da rede, que ofereceu ingressos gratuitos para pessoas chamadas "Oscar" nos dias que antecederam a cerimônia.

Filmes em cartaz para aproveitar a cortesia

Quem se enquadra na promoção pode escolher entre diferentes títulos em exibição, incluindo produções premiadas e lançamentos recentes. Entre os destaques estão Hamnet: A Vida Antes de Hamlet e Valor Sentimental, além de indicados como Marty Supreme e Zootopia 2.

Também seguem em cartaz títulos recém-lançados, ampliando as opções para quem quiser aproveitar o benefício.

Como participar

Para garantir o ingresso gratuito, é necessário:

- Apresentar documento oficial com foto na bilheteria.

- Ter um dos nomes participantes em qualquer parte do documento.

- Retirar a cortesia no mesmo dia da sessão desejada.

A promoção é válida apenas presencialmente e enquanto houver lugares disponíveis.

Estratégia aposta no engajamento do público

Mais do que uma ação promocional, a campanha reforça o momento de visibilidade do cinema brasileiro, mesmo sem vitórias na principal premiação da indústria. Ao transformar nomes próprios em "ingressos", a rede cria uma conexão direta com o público e amplia o alcance do entusiasmo gerado pelo Oscar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA

CINESYSTEM

NOMES

GRATUIDADE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AMOR

Anitta revela que passou da fase de desejar filhos e brinca quer apenas a festa de casamento

A cantora e o empresário Ian Bortolanza namoraram por aproximadamente um ano, ela está solteira há três meses

17.03.26 10h29

MILHÕES

Stênio Garcia aciona as filhas judicialmente em disputa por imóvel e alega desamparo emocional

Ator de 94 anos busca retomada de imóvel em Ipanema e relata vulnerabilidade financeira, ele pede indenização por perdas e danos contra Cássia e Gaya Piovesan

17.03.26 9h36

CULTURA

‘Mulheres Amazônidas’ volta a Ananindeua com entrada gratuita e shows de talento feminino

Show terá participações especiais das cantoras Gláfira e Patrícia Flexa e da poetisa Rose Rosário

17.03.26 8h30

STREAMING

Entrevista Exclusiva: Johnny Massaro protagoniza nova série da Netflix sobre o Césio-137

Ator reflete sobre a responsabilidade de dar voz às vítimas do desastre com o Césio 137 ao engatar duas obras baseadas em historias reais

17.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

STREAMING

Entrevista Exclusiva: Johnny Massaro protagoniza nova série da Netflix sobre o Césio-137

Ator reflete sobre a responsabilidade de dar voz às vítimas do desastre com o Césio 137 ao engatar duas obras baseadas em historias reais

17.03.26 8h00

AMOR

Anitta revela que passou da fase de desejar filhos e brinca quer apenas a festa de casamento

A cantora e o empresário Ian Bortolanza namoraram por aproximadamente um ano, ela está solteira há três meses

17.03.26 10h29

Quem deixa o BBB 26 nesta terça?

17.03.26 9h12

Após Sincerão, madrugada do BBB 26 tem briga acalorada entre Marciele e Jordana

17.03.26 10h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda