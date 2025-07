Edu Guedes se emociona com reflexão sobre câncer e comenta previsão de volta ao trabalho

O apresentador Edu Guedes falou a respeito de seu estado de saúde após cirurgias para o tratamento de um câncer de pâncreas em vídeo publicado no seu Instagram neste sábado, 12. O apresentador revelou, ainda, sua expectativa para voltar ao trabalho na TV, agradeceu ao apoio dos fãs e deixou uma reflexão sobre o que passou recentemente.

"Eu já estou bem melhor, já estou em casa. Era para sair só no dia 21 de julho, saí praticamente 10 dias antes do previsto. Vi a preocupação de muita gente em relação a eu estar abatido. Não tinha como ser diferente: foram quatro cirurgias em quase 15 dias."

Sobre quando vai voltar ao comando do Fica Com A Gente, seu programa na RedeTV!, ele disse que ainda não tem a data exata, mas informou que isso deve acontecer aos poucos: "Esta semana devo fazer algumas coisas gradativas, aqui de casa. Não posso fazer fora, ainda."

Edu Guedes chegou a se emocionar e, com a voz embargada, acrescentou: "Antes da última cirurgia, pensei muito, porque era a maior delas: o que eu tinha que fazer para voltar? Muita gente comentou que se surpreendeu com a força e a forma que eu enxergo as coisas. Tem notícia na vida que a gente não está preparado para ela. Mas a gente não tem tempo para se preparar. Não podemos nos lamentar. A lamentação só prejudica, no meu modo de pensar. Se eu estiver errado, me desculpe."

"Problema todo mundo tem: pode ser pequeno, médio, grande, qualquer tamanho. Penso que um problema que pode levar sua vida é um problema grande. Mas eu tenho que levar com confiança. É isso que tenho feito, que eu fiz, e que vou fazer daqui para a frente também", prosseguiu.

Por fim, Edu Guedes encerrou: "Se servir de dica, acho que o controle de tudo, o principal é a nossa cabeça. Se estiver com a cabeça boa, a gente consegue resolver da melhor forma." O apresentador ainda tranquilizou os fãs: "Estou bem, me recuperando".