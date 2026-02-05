Capa Jornal Amazônia
Edu Farias se apresenta em Belém nesta sexta (06) no 'Pipoco do Potência'

Evento acontece nesta sexta-feira (6), em Belém, com entrada gratuita até meia-noite

O Liberal
fonte

Edu Farias adiantou que o público pode esperar um espetáculo com muita interação com os fãs (Divulgação)

O cantor goiano Edu Farias se apresenta em Belém do Pará nesta sexta-feira (6), a partir das 23h, na casa de shows Vitrine. O artista é uma das atrações do evento “Pipoco do Potência”, que oferece entrada gratuita até a meia-noite. Edu Farias também fará show no sábado (7) no município de Primavera do Pará.

Sobre as apresentações, Edu Farias adiantou que o público pode esperar um espetáculo com muita interação com os fãs e um repertório variado. “Belém pode esperar um grande espetáculo com um repertório que vai desde as mais recentes músicas sertanejas até as mais pedidas pelo público”, destacou o artista, nascido em Goiás, berço do sertanejo nacional.

A trajetória de Edu Farias na música sertaneja

O interesse de Edu Farias pela música começou aos 13 anos, quando passou a participar de festivais e festas em cidades próximas à região onde morava, no Sul do país. Aos 20 anos, o artista decidiu dedicar-se exclusivamente à carreira.

Ele então seguiu para Goiânia (GO), onde ampliou seu repertório e consolidou sua formação no cenário sertanejo.

Destaque ao lado de grandes nomes e lançamentos de DVDs

Ainda no início da trajetória profissional, o cantor conquistou destaque ao realizar shows fechados ao lado de grandes nomes da música nacional. Entre eles estão Bruno e Marrone, Gusttavo Lima, Rick e Renner, Matogrosso e Mathias, Cristiano Araújo, Loubet, Israel Novaes, Simone e Simaria, e Léo Magalhães.

Em 2020, Edu Farias lançou seu primeiro DVD, “Piseiro do Edu Farias”, projeto que lhe garantiu projeção nacional e ampliou sua agenda de apresentações pelo país.

O segundo DVD, “Resenha do Edu Farias”, foi lançado em 2023 e segue em evidência no cenário musical brasileiro. Com o crescimento da carreira, o cantor passou a residir em Belém do Pará.

De Belém, Edu Farias mantém uma intensa agenda de shows pelo estado, além de apresentações no Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Santa Catarina.

Novos projetos e paixão pelo sertanejo

Atualmente, o cantor está em estúdio, produzindo novos trabalhos e mirando voos ainda mais altos na carreira. "Vivo o sertanejo desde de menino e esse segmento musical, é a minha grande paixão", afirma o artista.

Ele ainda destacou o compromisso de levar emoção, carisma e verdade em cada apresentação para o seu público.

Serviço

  • Show: Edu Farias
  • Data: sexta-feira (6)
  • Horário: 23h
  • Local: Casa de shows Vitrine – Belém (PA)
  • Entrada gratuita: até 00h
  • Redes sociais
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
.
