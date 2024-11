Edu Couto realiza 'Retrô on Board' neste domingo (17/11), em Belém

Nostalgia, energia e música a bordo de um catamarã, esse é o cenário que o público vai encontrar com Edu Couto, que neste domingo (17/11), a partir das 13h, no evento "Retrô On Board". O artista vai realizar um espetáculo musical com os maiores sucessos de quatro décadas reunidas em uma experiência única pelas belas paisagens de Belém.

Ao ser questionado sobre o que o público pode esperar deste evento ímpar nos rios que cercam a cidade de Belém, Edu Couto adianta: “Vai ser um evento lindo, pelo Rio Guamá, uma verdadeira viagem no tempo com os maiores hits de quatro décadas que vão esquentar a pista e não deixar ninguém parado, vai ser inesquecível sem dúvidas, espero todos por lá”.

VEJA MAIS

Com um set vibrante, o DJ e produtor Edu Couto vai agitar o público com seus remixes que vão de batidas clássicas dos anos 1970 até os maiores hits dos anos 2000, sempre mantendo a pista quente.

O artista já abriu shows de grandes músicos nacionais como RPM, Legião Urbana, Capital Inicial, Lulu Santos e mais recentemente tocou ao lado do gigante Alok, Vintage Culture e Dubdogz. Em breve, o DJ e locutor vai lançar seu álbum "Energy", que promete ser uma viagem pelos sons de afro house, nu disco, deep house e melodic house.

Para participar do projeto "Retrô On Board", o público deverá se dirigir até o porto do Ver-o-Rio às 13h, com saída às 15h e retorno às 19h no Catamarã- A Barca. Informações sobre ingressos e reservas: (91) 9629-1625.

Serviço

Edu Couto realiza o “Retrô On Board”

Quando: domingo (17) a partir das 13h, com saída às 15h e retorno às 19h.

Onde: Porto do Ver-o-Rio - Avenida Marechal Hermes, 759 - Umarizal, Belém

(Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)