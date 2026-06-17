Edifício Chopin: Narcisa se muda de famoso prédio em Copacabana após mais de 40 anos

Depois de mais de 40 anos morando no tradicional Edifício Chopin, em Copacabana, a socialite e influenciadora Narcisa Tamborindeguy se mudou para um novo endereço no Rio de Janeiro.

O novo apartamento, de aproximadamente R$ 48 milhões, fica no Cap Ferrat, um dos condomínios mais exclusivos da Avenida Vieira Souto, em Ipanema. O imóvel tem aproximadamente 600 metros quadrados, quatro suítes, cinco banheiros, amplos ambientes e grandes painéis de vidro com vista panorâmica para o mar.

O edifício foi construído em 1981 e conta com apenas 16 apartamentos, sendo um por andar.

O local é considerado por especialistas do mercado imobiliário como um dos empreendimentos residenciais mais prestigiosos e seguros da orla da capital fluminense.

Edifício Chopin

Com a mudança de endereço, Narcisa se despede do bairro onde consolidou sua trajetória pública.

Vizinho ao Copacabana Palace, o Edifício Chopin foi inaugurado em 1956 e é um dos endereços mais luxuosos e emblemáticos do Rio de Janeiro. Suas janelas têm vista direta para o mar e também para a famosa piscina do Copacabana Palace.

Entre as personalidades que já viveram ou possuem apartamentos no local destacam-se o cantor Gilberto Gil, a cantora Manu Gavassi, o diretor e ator Paulo Vieira, o estilista Walério Araújo e o cineasta Jean-Claude Bernardet. Recentemente o apresentador e comediante Fábio Porchat também mudou para lá.