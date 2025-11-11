Capa Jornal Amazônia
'Eddington', 'Truque de Mestre', suspense psicológico bíblico e mais 5 estreias da semana

Estadão Conteúdo

Meses depois de sua estreia no exterior, Eddington, filme mais recente de Ari Aster, enfim chega aos cinemas brasileiros. O longa, estrelado por Pedro Pascal, Emma Stone e Joaquin Phoenix é um dos principais lançamentos do circuito comercial nesta semana, entrando em cartaz na q

Truque de Mestre - O 3º Ato, novo capítulo da franquia dos ilusionistas golpistas, também chega às telonas nesta semana, com Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco e Woody Harrelson voltando aos seus personagens.

O filme bíblico Sombras no Deserto, estrelado por Nicolas Cage, é outra grande estreia da semana, adaptando o Evangelho da Infância de Tomé, que conta a juventude de Jesus Cristo, como um suspense psicológico.

A semana também é de relançamentos, com The Rocky Horror Picture Show, que completa 50 anos, e Wicked, aquecendo para sua sequência que chega no próximo dia 19, retornando aos cinemas.

Confira as principais estreias da semana e suas sinopses:

Eddington Direção: Ari Aster Classificação indicativa: 18 anos Durante a pandemia de Covid-19, a pequena cidade de Eddington fica dividida politicamente após o prefeito (Pedro Pascal) implementar o lockdown e o uso mandatório de máscaras, irritando o xerife local (Joaquin Phoenix). Entre cultos e teorias da conspiração, a cidade se torna um barril de pólvora prestes a explodir às vésperas de uma importante eleição.

Truque de Mestre - O 3º Ato Direção: Ruben Fleischer Classificação indicativa: 12 anos Os Quatro Cavaleiros retornam para os holofotes para um novo golpe milionário. Para isso, eles recrutam uma nova geração de ilusionistas para ajudá-los no assalto.

Sombras no Deserto Direção: Lotfy Nathan Classificação indicativa: 18 anos O Carpinteiro (Nicolas Cage), sua esposa (FKA Twigs) e o Menino (Noah Jupe) fogem de seu passado pelo deserto do Egito. Seguidos por uma figura misteriosa, a família enfrenta um desafio inimaginável quando o garoto manifesta forças antes desconhecidas.

O Bad Boy e Eu Direção: Justin Wu Classificação indicativa: 12 anos Uma garota dedicada a realizar seu sonho de entrar numa prestigiada escola de dança tem sua vida virada de cabeça para baixo após se apaixonar por um bad boy popular.

Lar Direção: Leandro Wenceslau Classificação indicativa: 12 anos O documentário mostra a vida de famílias LGBTIAPN+ da perspectiva das crianças, com o diretor Leandro Wenceslau entrelaçando os relatos de seus entrevistados com seu próprio crescimento e processo de descoberta de identidade.

Maldito Modigliani Direção: Valeria Parisi Classificação indicativa: não divulgada O documentário Maldito Modigliani narra a história do pintor Amedeo Modigliani (1884-1920) pelo ponto de vista de sua esposa, a também pintora Jeanne Hébuterne (1898-1920). Explorando a complexidade da arte de Modigliani, o filme, originalmente lançado em 2020, é um retrato íntimo de um artista vanguardista e as lutas enfrentadas por ele e sua família.

The Rocky Horror Picture Show (relançamento) Direção: Jim Sharman Classificação indicativa: 14 anos Após seu carro quebrar, um casal se abriga na assustadora mansão do Dr. Frank-N-Furter, cuja obsessão pelo prazer transforma suas vidas.

Wicked (relançamento - 16 de novembro) Direção: John M. Chu Classificação indicativa: 10 anos Aquecendo para a estreia de Wicked: Parte 2, o filme original volta aos cinemas às vésperas da chegada da sequência. O musical conta a história da amizade improvável entre Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) e como seu encontro na época escolar levou aos eventos de O Mágico de Oz.

