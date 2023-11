Durante premiação, MC Carol surge com novo namorado

MC Carol não escondia a felicidade durante o Prêmio Multishow, que agitou o Rio de Janeiro na noite da última terça-feira, 7. A funkeira de Niterói chegou muito bem acompanhada do novo namorado, com quem ela trocou carícias durante todo o evento.

Ela postou algumas fotos com o novo amor nas redes sociais, mas não revelou a identidade dele. Até julho, Carol estava namorando o carioca e jogador de handebol André Nascimento, que ela conheceu num aplicativo de relacionamento em 2021, e que se encontraram este ano. Mas, pelo visto, o namoro não vingou.

A cantora venceu a categoria Pop do Ano com "Fé nas malucas", música que gravou com Iza.