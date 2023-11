Dulce Maria exalta o funk durante passagem do RBD pelo Brasil: 'ressoa em muitos países'

Durante a apresentação da turnê Soy Rebelde na última sexta-feira (10/11), Dulce María surpreendeu a plateia carioca. A integrante do RBD destacou o funk e enfatizou que esse estilo musical integra uma cultura global.

"Quando visitamos o Brasil pela primeira vez, fiquei completamente fascinada pelo funk. Sei que o funk tem suas raízes aqui no Rio, e estou imensamente orgulhosa de ver que hoje, após 15 anos, o funk ressoa em muitos países, como Estados Unidos, México, Colômbia e na Europa. Vamos lá, Brasil, vamos com tudo no funk!", comemorou.

VEJA MAIS

A cantora do RBD também abordou o carinho dos fãs brasileiros pela banda. "Quero dizer a todos vocês que essa música tem nos acompanhado por mais de 15 anos. Vocês fizeram com que eu continuasse a acreditar nos meus sonhos e nunca desistisse. Espero ter inspirado vocês a acreditarem um pouco mais nos próprios sonhos também", expressou.

"Vocês conseguiram unir o RBD de uma maneira única, graças ao amor de vocês. Levamos sempre todos vocês em nosso coração. O Brasil é uma parte essencial de nossa história, de nossa essência. Amamos vocês", concluiu.