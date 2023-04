'Duelo dos Artistas' agita Vigia, no Nordeste do Pará

Artistas visuais do município de Vigia, no Nordeste Paraense, disputam o prêmio de R$ 5 mil no “Duelo dos Artistas”. Divididos em três grupos, os participantes têm 30 minutos para realizar uma pintura, desenho, grafite ou outra forma de expressão artística reunidos na praça Mimito Barata. O público participa presencialmente e, depois, vota pela internet na obra favorita. Dine Pinheiro e Moisés Guedes foram os mais votados no duelo de estreia, no último sábado, 1º de abril. O 2º duelo terá novos participantes nesta quarta-feira, 5, no mesmo local, com transmissão ao vivo pelo Instagram @duelodosartistasoficial a partir das 19h30.

O concurso busca valorizar as artes visuais vigienses com a participação de artistas veteranos e também de jovens talentos, além de democratizar o acesso à cultura – as fases da competição acontecem em três praças de diferentes bairros da cidade - e de estimular a produção das artes visuais.

Somente artistas vigienses podem participar, mas o público de fora de Vigia também pode acompanhar e votar. O link de votação do próximo duelo será liberado na quinta-feira, 6, pelas redes sociais do projeto.

No concurso ao vivo, os artistas revelam ao público os processos criativos e produtivos da preparação de uma obra de arte. O tempo da prova é acompanhado pela apresentação da Banda Sinfônica Isidoro de Castro.

Deni Pinheiro mostra o quadro que fez na competição. (Tony Silva/ Divulgação)

Participam desse 2º duelo os artistas Wilkler Almeida, Marcos Pimentel, Renan da Silva e Charles Miranda. O destaque da rodada é Renan, de 12 anos, jovem autista de talento promissor que pinta paisagens em acrílico sobre tela em cores vibrantes. Enquanto Wilkler é o mais experiente do grupo, artista premiado e bastante conhecido na cidade.

O coordenador e curador do projeto, o artista Johnatan Ryder, explica a dinâmica do concurso: Serão realizados três duelos, cada um com quatro competidores. O 3º duelo será no próximo sábado, 8, também na praça Mimito Barata, também às 19h30.

Tela pintada por Moisés Guedes (Tony Silva/ Divulgação)

Duelos

No 1º duelo participaram Leonardo Rodrigues, Luís Eduardo, Moisés e Dine. Moisés fez uma a pintura em acrílico de uma paisagem ribeirinha e Dine fez uma pintura em massa plástica de flores em cores vibrantes e brilho. No meio do desafio, começou a chover, mas os artistas continuaram pintando sob uma tenda e concluíram os desenhos e pinturas no tempo estipulado de 30 minutos, exceto o experiente Dine, que finalizou em 26 minutos. A votação do público terminou às 20h da última segunda-feira, 3. Ao todo, 1.444 internautas participaram da votação.

Já o 3º duelo, terá com as participações de Paulo Cezar, Matheus Cardoso, Nicolas David e Jeovana Moraes, única competidora feminina do Duelo dos Artistas.

Novas fases

Ryder explica que o público elege os dois melhores artistas de cada duelo, que irão participar das 1ª e da 2ª semifinal, nos dias 15 e 22, com três participantes cada. Haverá novo sorteio pra definir a data de participação de cada semifinalista. O duelo dessa fase acontecerá na praça Sol Nascente. E, no dia 29, haverá a final na praça do Pescador, no centro da cidade. Todos os duelos iniciam às 19h30. A classificação é livre.

O projeto tem o patrocínio via Lei de Incentivo à Cultura pela empresa Equatorial Energia, por meio do programa E+Cultura.