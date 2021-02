Duda Reis afirma que ‘A vida não tá fácil, mas eu tô’

Na manhã desta sexta-feira, após o término conturbado com o cantor Nego do Borel, Duda Reis, aproveitando a fase solteira, a influenciadora usou as redes sociais para mandar um recado e indireta para os contatinhos.

“A vida não tá fácil, mas eu tô”. Em seguida, brincou: “A gente zoa e tal, mas é verdade. Sextou com S de quê?”. Na quinta, ela também apareceu na rede social para mandar uma indireta a alguém. “Eu vejo umas coisas que sinto uma vergonha alheia na internet. Tem gente que nem disfarça”, disparou.

“O golpe tá aí, gente, cai quem quer”, completou ela. Nos comentários, os seguidores concordaram com a atriz. “Ainda acha que está abalando”, comentou uma seguidora.