Duda Reis acusa Nego do Borel de racismo: 'Ele falava: odeio negro'

Duda Reis acusou o ex-namorado Nego do Borel, que é negro, de racismo. “Ele parava de gravar e falava: 'Odeio pobre, odeio negro. Eles fedem'", garantiu, na sequência de vídeos publicados na manhã da quarta-feira (13).

Reis relatou que ficava assustada com a atitude do funkeiro e se perguntava: “Cadê a representatividade?”.

A atriz afirmou, ainda, que as ações sociais de Nego do Borel são apenas para autopromoção: “Só tratava bem quando as câmeras estavam ligadas. Cuidado na questão de caridade dele porque é tudo uma mentira ele faz só para se autopromover mesmo, é tudo mentira”, acrescentou.